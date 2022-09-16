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Глас народа

В Богословке «дорога жизни» оказалась чужим земельным участком

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Жители одного из микрорайонов в Богословке оказались в буквальном смысле в безвыходной ситуации: они лишились дороги. Проблему озвучили на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Несколько лет назад на улице Солнечной (теперь это дома от 173-го до 164-го) выдавались участки для многодетных семей, часть продавалась. Конечно, о создании инфраструктуры речь не шла, и жители своими силами сделали дорогу, пользовались ею много лет, зимой муниципалитет ее чистил, мусоровоз забирал мусор, однако во вторник как гром среди ясного неба грянула беда», - рассказал пользователь Александр К., приложив фото.

Как оказалось, дорога проходит по чьим-то земельным участкам. Кто-то из собственников перекрыл движение, выставив большие камни, доски и даже съемную часть фургона.

«Один участок просто был перераспределен администрацией Пензенского района, второй - сформирован и продан. Нужно думать, что на место представители администрации не выезжали и просто согласовали все документы из кабинетов», - высказал свое мнение мужчина.

По его словам, сейчас к домам остается одна полевая дорога, по которой даже в начале осени проблематично проехать, не говоря про позднюю и зиму.

«Наша «дорога жизни» уничтожена, средств на отсыпку новой у нас нет. Считаем необходимым дать поручение администрации Пензенского района определить, где должна быть дорога и хотя бы временно сделать подъезд к нашим домам», - заключил Александр.

По состоянию на 11:30 16 сентября ответ на его обращение не поступил.

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Гость||

не раскачивай.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Взяточная система России. Даже Олег не в силах её покачнуть.

Гость||

не хрюкай

Гость||

богословка поделена на микрорайоны?

Гость||

Чинуши уже не знают что и продать!все можно уже распродали!Пусть себя продают может кто за дорма заберет


Имя: Гость
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