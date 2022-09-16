Пензенский кафедральный собор посетил митрополит Варсонофий

16.09.2022 | 18:34

«Мимо Пензы не проедешь», всегда в шутку говорит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, когда отправляется из Северной столицы к себе на родину в село Малиновка в Саратовской области. Так получилось и в этот раз.

Свой визит высокий гость начал с посещения Спасского кафедрального собора. Поклонившись мощам святителя Иннокентия и чудотворной Пензенской иконе Казанской Божией матери, владыка спустился на подземный этаж, где полным ходом идет отделка помещений духовно-просветительского центра «Спас». Здесь будут располагаться музей, библиотека, воскресная школа, конференц-зал и многое другое.

Затем митрополит Варсонофий отправился на Западную Поляну. Здесь он посетил Успенский собор и храм-усыпальницу Дмитрия Солунского, в которой похоронен архиепископ Серафим (Тихонов) - один из выдающихся пензенских архиереев. Митрополит Варсонофий считает его своим учителем, мудрым наставником.

«Владыка вдохновил меня на труды. Он был очень аккуратный человек, любил службы, тишину, порядок. У него была такая черта - он был хороший воспитатель. Кто прошел его школу, тот не сожалеет, хотя было, конечно, трудно. Но ничего, все выдержали, и он всем нам помогал. Я храню в памяти о нем только самые добрые чувства», - сообщил митрополит Варсонофий.

За время управления епархией владыкой Серафимом с 1978 по 2000 год число приходов в регионе увеличилось с 27 до 160, было открыто 3 монастыря, православная гимназия, 40 воскресных школ, вечерние богословские курсы. При нем же состоялся исторический визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Пензу.

«Самое главное - он был доволен тем концертом, который состоялся в драмтеатре после торжественного акта. Доволен тем, что в Пензе не забывают народное творчество», - отмечал тогда архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим.

Владыка Серафим скончался 3 июля 2000 года в Москве после тяжелой продолжительной болезни.