В пензенском онкодиспансере проведут день открытых дверей

15.09.2022 | 08:55

В Пензенской областном онкологическом диспансере пройдет серия мероприятий, направленных на раннюю диагностику злокачественных новообразований.

В ближайшую субботу, 17 сентября, и с 19-го по 23-е число в медицинском учреждении можно будет пройди маммографическое исследование. На обследование ждут пациенток, которые имеют фиброзно-кистозные изменения в молочных железах и наблюдаются у врачей по месту жительства. Запись на прием ведется по телефону 8-937-422-64-54.

Кроме того, в диспансере проведут день открытых дверей, посвященный ранней диагностике заболеваний молочной железы и кожи. Мероприятие запланировано на следующую субботу, 24 сентября.

«Прием будет проводиться только по предварительной записи. Записаться можно по телефону 8-937-422-64-54 (звонки принимаются в рабочее время). В день приема при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС», - сообщили в региональном минздраве.

Участники дня открытых дверей после процедуры смогут получить консультации врачей онкологического диспансера. При необходимости им назначат дополнительное обследование.

«Рак молочной железы занимает одно из первых мест среди всех онкологических заболеваний. Поэтому очень важно выявлять его на ранних стадиях, а также заниматься профилактикой и вести здоровый образ жизни», - резюмировали в минздраве.