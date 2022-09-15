Депутаты оценили работу ресурсников над устранением просадок асфальта

15.09.2022 | 13:27

В четверг, 15 сентября, руководитель фракции «Единая Россия» в Пензенской городской думе, заместитель главы города Юрий Зиновьев, его коллега по партии депутат Алексей Савичев вместе с заместителем мэра Павлом Якуниным побывали на местах разрытий.

Комиссия посетила пересечение улиц Луначарского и Толстого, где недавно во внезапно образовавшуюся яму провалилось колесо грузовой «Газели». По словам подрядчика ресурсоснабжающей организации, причиной ЧП стало разрушение колодца.

Сейчас место провала огорожено, до конца недели специалисты положат там новый асфальт.

В 2021 году на улице Луначарского меняли теплотрассу.

В местах, где проходил ремонт, нередко наблюдаются просадки асфальта. Так, на данный момент ресурсоснабжающей организации предстоит устранить еще 22 дефекта. Сделать это планируется до конца месяца.

Замечания у депутатов вызвало то, что просадки асфальта, ямы после вскрышных работ не устранили летом - это значит, что гарантийные сроки не соблюдаются.

«Люди пишут: почему такое асфальтовое покрытие? Они ждали ремонта этой дороги. Ее положили, а потом снова вскрыли: ресурсоснабжающая организация задумала делать капитальный ремонт труб. Сделали, асфальт положили осенью (в 2021-м. - Прим. ред.), сейчас вот дефекты выявились», - пояснил замглавы города Юрий Зиновьев.

Он подчеркнул: необходимо выписывать компаниям штрафы, если они не соблюдают сроки.

Комиссия побывала и на улице Герцена, где сейчас восстанавливают благоустройство после разрытия: специалисты меняли трубы.

Юрий Зиновьев напомнил, что важно скоординировать ремонт так, чтобы сначала меняли сети, а после того делали дорогу и тротуар.

В 2023 году теплотрассу на улице Герцена обновят. Представитель ресурсоснабжающей организации пообещал, что работы проведут именно по такой схеме: сначала - ремонт сетей, а потом - дороги.

Депутаты также осмотрели участок на Саранской улице. Здесь в настоящий момент трудятся специалисты, меняя теплотрассу. Траншеи протянулись у детского сада и во дворе дома.

Нарекания у комиссии вызвало то, что ресурсники не торопятся с ремонтом, горожане неделями наблюдают вырытые ямы, где не ведется никаких работ.

«Приходит пачка жалоб от жителей каждый день. Раскопали - и сидим ждем три недели, пока труба будет. Пол-лета проспали», - высказался заммэра Павел Якунин.

Как объяснил подрядчик, материал не удалось вовремя закупить.

По словам Павла Якунина, все объекты, где идет замена труб, должны сдать к 20 сентября, за октябрь-ноябрь специалисты восстановят там благоустройство. Юрий Зиновьев пообещал взять решение вопроса на свой контроль.