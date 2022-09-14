Отремонтированный комплекс «Парус» в Сердобске готов к приему пловцов

14.09.2022 | 20:25

Министр образования Пензенской области Алексей Комаров провел беседу с руководством спортивно-оздоровительного комплекса «Парус» в Сердобске. Объект полностью готов к приему воспитанников. Совсем недавно здесь завершились работы по замене оборудования. Установлены новые станции дозации химреагентов, фильтрации, циркуляционные и питающие насосы, отремонтирован котел отопления.

«На территории всех бассейнов реализуется проект «Учусь плавать», в нем принимают участие школьники, жители районов. И это стоит на особом контроле, чтобы наши дети не тонули, чтобы они учились плавать, были здоровы и в хорошем настроении и благодаря спорту, культуре и образованию они у нас были одними из лидирующих в стране», - сообщил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

В 2022 году в Сердобском районе работа по обучению школьников плаванию продолжится. На базе комплекса «Парус» уже сформировано 17 учебных групп, в которые записаны 255 ребят. Их задача - в течение 9 месяцев научиться преодолевать водные дистанции и уверенно себя чувствовать на любой акватории.

Чтобы улучшить условия для тренировок, во всех 18 бассейнах, подведомственных министерству образования региона, провели необходимый ремонт и модернизировали оборудование.