Общество

Отремонтированный комплекс «Парус» в Сердобске готов к приему пловцов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Министр образования Пензенской области Алексей Комаров провел беседу с руководством спортивно-оздоровительного комплекса «Парус» в Сердобске. Объект полностью готов к приему воспитанников. Совсем недавно здесь завершились работы по замене оборудования. Установлены новые станции дозации химреагентов, фильтрации, циркуляционные и питающие насосы, отремонтирован котел отопления.

«На территории всех бассейнов реализуется проект «Учусь плавать», в нем принимают участие школьники, жители районов. И это стоит на особом контроле, чтобы наши дети не тонули, чтобы они учились плавать, были здоровы и в хорошем настроении и благодаря спорту, культуре и образованию они у нас были одними из лидирующих в стране», - сообщил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

В 2022 году в Сердобском районе работа по обучению школьников плаванию продолжится. На базе комплекса «Парус» уже сформировано 17 учебных групп, в которые записаны 255 ребят. Их задача - в течение 9 месяцев научиться преодолевать водные дистанции и уверенно себя чувствовать на любой акватории.

Чтобы улучшить условия для тренировок, во всех 18 бассейнах, подведомственных министерству образования региона, провели необходимый ремонт и модернизировали оборудование.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте