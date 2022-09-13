В Пензе подростков предупредили о наказании за наркотики

13.09.2022 | 20:29

Подростки и студенты становятся главной мишенью изготовителей и распространителей зелья. Не допустить вовлечения юношей и девушек в преступный круговорот призвана дискуссионная площадка, которая открылась в Многофункциональном молодежном центре Пензенской области.

«Еще раз расскажем, что лучше никогда не пробовать в своей жизни. Лучше никогда даже не начинать. Закон суров, и даже если несовершеннолетний становится закладчиком, он часто получает реальный срок», - предупредила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.

На встречу, которая проводится в рамках 10-й областной акции «Сурский край - без наркотиков», пригласили учащихся колледжей искусств и архитектуры и строительства.

«Все равно есть в вашей орбите люди, которые так или иначе соприкасаются с этим злом. Поэтому вы как товарищи должны на это повлиять», - отметил директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

Рассказали участникам дискуссионной площадки не только о вреде наркотиков для здоровья, но и о том, за какое количество зелья могут осудить и посадить в тюрьму.

«Например, достаточно 2 граммов гашиша, чтобы это привело вас к уголовной ответственности, а для бензатина достаточно 0,05 и это уже будет статья», - сообщил помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Дмитрий Беляев.

Акция «Сурский край - без наркотиков» продлится до 18 сентября.