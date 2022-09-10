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Общество

Пензенским студентам показали приемы первой помощи

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Во Всемирный день оказания первой помощи на базе больницы имени Н. Н. Бурденко коллектив медицинского учреждения совместно с коллегами из регионального отделения «Российского Красного Креста» провели обучающие мастер-классы, показав приемы, способные спасти человека.

«Они доступны всем, их должен знать каждый, чтобы помочь ближнему. Именно в случае неоказания медицинской помощи гибнут тысячи жизней, которые могли бы быть спасены», - отметила заместитель главного врача Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Татьяна Рыжонина.

«Можно не владеть навыками первой помощи, но взять телефон и вызвать скорую помощь», - добавила председатель регионального отделения «Российского Красного Креста» Ирина Кокарева.

Первокурсница Вероника Резвова еще до поступления в медицинский колледж знала некоторые приемы оказания первой доврачебной помощи и воспользовалась ими, когда ее младший брат в четыре месяца поперхнулся и начал задыхаться.

«Я взяла его на правую руку, перевернула, закрепила левой рукой щеки, нужно было в зоне лопаток делать выталкивающие движения», - рассказала девушка.

Главное - не паниковать, трезво оценить свои возможности и сделать все возможное для спасения пострадавшего.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Я так один раз чуть не забеременела.

Гость||

Опять показушная чепуха!

Гость||

Скоро всем понадобится. Революция уже этой осенью!!!

Гость||

Да хрен вам в зубы, а не революция! Мобилизация скорее всего и заградотряды.

Гость||

Мобилизация только ускорит революцию. Если меня мобилизуют, то первой же пулей прикончу командира. Сначала узнаю, если он запутинец, естественно.


Имя: Гость
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