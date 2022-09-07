Общество

В Пензе провели мастер-класс по городецкой росписи

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На парах ребята изучают народное хозяйство, а в Доме офицеров их ознакомили с народным искусством. Студенты пришли на мастер-класс по городецкой росписи. Этот художественный промысел берет свое начало в середине XIX века.

«Первыми начали расписывать прялки, а в дальнейшем люди хотели как-то украсить свое жилище и расписывали бытовую утварь, украшали дома. Городецкая роспись тем хороша, что она сюжетная и можно вписать любой сюжет. Там присутствуют почти все персонажи, которые живут на земле», - рассказал руководитель творческого объединения «Хобби Арт» Алексей Субботин.

Вместо прялок студентам выдали деревянные ложки, а в качестве объекта выбрали красочный цветок. В аудитории воцарилась атмосфера всеобщей сосредоточенности, чего нельзя было сказать о зале этажом ниже. Там второй половине участников показали, как в те времена веселились. И назывались такие мероприятия вечорками.

«Это молодежные развлечения с песнями, играми, плясками. Вечорки собирались в основном в послеобеденное время или к вечеру, когда заканчивались полевые работы, осенью и зимой», - отметила руководитель студии русской традиционной культуры «Клевер» Серафима Кожушко.

Все игры сопровождала музыка - русские народные напевы.

Мероприятие организаторы решили провести в начале сентября, так как первый месяц осени в России - время декады национальных праздников и обрядов в Год культурного наследия страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

Чепуха отборная

Гость||

Эти студенты откуда? Из рогачевки(колледжа)? Видно, что им по барабану, мучают детишек всякой ерундой


Имя: Гость
Комментарий:

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