Общество

В Пензе будущих машинистов ознакомили с процедурой голосования

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День молодого избирателя в отделении Пензенского колледжа транспортных технологий провели в форме интерактивной игры. На вопросы преподавателя истории и обществознания отвечали будущие машинисты. Молодым людям исполнилось 18, а значит, и их голос имеет значение.

«Делается это для того, чтобы посмотреть, как наши студенты готовы к исполнению гражданской позиции, что они знают, как освоили избирательный процесс, саму процедуру и осознали важность участия в выборах», - отметила преподаватель отделения колледжа Елена Канцерова.

Из 437 обучающихся на отделении железнодорожного транспорта - 165 совершеннолетних юношей и девушек. Данил Денисов будет голосовать впервые. Он заранее узнал у родителей, к какому избирательному участку относится и во сколько там откроются двери.

«Мне очень интересно, как все будет происходить наяву. Конечно, хотелось бы голосовать за президента, но ближайшие выборы - это выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области», - рассказал учащийся колледжа Данил Денисов.

Своим правом голоса третьекурсник обязательно воспользуется уже через несколько дней.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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