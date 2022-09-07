В Пензе будущих машинистов ознакомили с процедурой голосования

07.09.2022 | 18:31

День молодого избирателя в отделении Пензенского колледжа транспортных технологий провели в форме интерактивной игры. На вопросы преподавателя истории и обществознания отвечали будущие машинисты. Молодым людям исполнилось 18, а значит, и их голос имеет значение.

«Делается это для того, чтобы посмотреть, как наши студенты готовы к исполнению гражданской позиции, что они знают, как освоили избирательный процесс, саму процедуру и осознали важность участия в выборах», - отметила преподаватель отделения колледжа Елена Канцерова.

Из 437 обучающихся на отделении железнодорожного транспорта - 165 совершеннолетних юношей и девушек. Данил Денисов будет голосовать впервые. Он заранее узнал у родителей, к какому избирательному участку относится и во сколько там откроются двери.

«Мне очень интересно, как все будет происходить наяву. Конечно, хотелось бы голосовать за президента, но ближайшие выборы - это выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области», - рассказал учащийся колледжа Данил Денисов.

Своим правом голоса третьекурсник обязательно воспользуется уже через несколько дней.