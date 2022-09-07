У медколледжа на улице Лермонтова появился заездной карман

07.09.2022 | 17:08

В Пензе напротив здания медицинского колледжа на улице Лермонтова, где организована остановка общественного транспорта, сделали заездной карман.

Теперь маршрутки не будут останавливаться прямо на проезжей части, затрудняя движение для остального транспорта и создавая аварийные ситуации.

В среду, 7 сентября, с результатами труда специалистов пришли ознакомиться депутаты городской думы. В целом народные избранники оценили качество выполненных работ удовлетворительно, говорится на сайте гордумы.

Ранее на улице Лермонтова заменили дорожное покрытие, отремонтировали тротуары. Работы начались в июне. Общая протяженность обновленного асфальта превысила 2 км.

Народные избранники уже обращали внимание на необходимость обустройства заездного кармана. В 2018 году начальник управления транспорта и связи города заявляла, что организовать его «чисто физически невозможно». Кроме того, официального остановочного пункта у колледжа не было.