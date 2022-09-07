Общество

У медколледжа на улице Лермонтова появился заездной карман

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В Пензе напротив здания медицинского колледжа на улице Лермонтова, где организована остановка общественного транспорта, сделали заездной карман.

Теперь маршрутки не будут останавливаться прямо на проезжей части, затрудняя движение для остального транспорта и создавая аварийные ситуации.

В среду, 7 сентября, с результатами труда специалистов пришли ознакомиться депутаты городской думы. В целом народные избранники оценили качество выполненных работ удовлетворительно, говорится на сайте гордумы.

Ранее на улице Лермонтова заменили дорожное покрытие, отремонтировали тротуары. Работы начались в июне. Общая протяженность обновленного асфальта превысила 2 км.

Народные избранники уже обращали внимание на необходимость обустройства заездного кармана. В 2018 году начальник управления транспорта и связи города заявляла, что организовать его «чисто физически невозможно». Кроме того, официального остановочного пункта у колледжа не было.

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Источник — фото pgduma.ru
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Гость||

Народных избранников гнать в шею

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь маршрутки не будут останавливаться прямо на проезжей части, затрудняя движение для остального транспорта и создавая аварийные ситуации.
Ога) По фотке что-то не видно, что маршрутка заехала в него!

Гость||

Зачем он нужен? Маршрутки в них никогда не заезжают. На последнем фото прекрасно видно.

Гость||

Ага, на месте этого кармана раньше ученички и иже парковали свои машинëшки, вот как бы дальше там парковка не началась))


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