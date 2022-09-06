Общество

Волонтеры предупредили пензенцев об опасности наркотиков

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Участниками акции «Сурский край без наркотиков» могут стать все неравнодушные граждане, которые готовы вместе с представителями разных ведомств и структур помогать избавлять общество от зла. Ее в регионе проводят в десятый раз. В этом году она продлится до 18 сентября.

«Убедительно просим обратить внимание на окружающих и принять все возможные для вас меры к недопущению распространения этого зла, особенно среди детей и молодежи, обо всех фактах незаконного хранения, распространения и потребления наркотических средств сообщать в правоохранительные органы», - отметил помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Дмитрий Беляев.

Телефон горячей линии прокуратуры области 523-523 напечатан на листовках, которые раздают прохожим. В этот раз волонтеры Дома молодежи, участники регионального проекта «Стоп наркотик» привлекают внимание горожан к проблеме употребления запрещенных веществ, зависимости от них.

«Я рад, что являюсь частью этого проекта, помогаю людям, предупреждаю их об опасности употребления наркотиков. Также мониторю различные социальные сети на предмет наркотического содержания и в дальнейшем отправляю эти сведения в вышестоящие органы, которые эти сведения блокируют, чтобы наркотики не распространялись по Пензенской области и даже по всей России», - рассказал волонтер Александр Губин.

А еще волонтеры стараются избавить город от надписей на фасадах зданий с различными призывами к распространению и употреблению наркотиков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Да они сами все торчат, предупредили они, хех


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