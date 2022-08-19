Заречный получит 95 млн рублей на обновление центрального парка

19.08.2022 | 14:12

Заречный получит грант в размере 95 млн рублей на второй этап реновации центрального парка культуры и отдыха «Заречье». Об этом сообщили в администрации города.

За территорию парка со стороны улиц Ленина и Конституции проголосовало большинство жителей при опросе, проходившем в марте. Затем зареченцы высказали свои предложения по обустройству зеленой зоны, а после того представители администрации, проектной организации и активные горожане обсудили благоустройство на семинаре. Также среди зареченцев провели опрос, как должен измениться парк «Заречье».

Пожелания горожан легли в основу проекта благоустройства, разработанного профессионалами. В 2023 году в этой части парка будет оборудован природный амфитеатр, обустроены постоянные фотозоны с фигурами лосей, универсальная зона для творчества, скейт-парк, дорожка для катания на роликах и велосипедах, а также площадка для изучения правил дорожного движения.

Зимой здесь же возведут безопасную горку, откроют каток, установят новогоднюю елку на площади.

Подробно с концепцией можно ознакомиться здесь.