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Общество

В Пензенской области соберут данные о здоровье населения

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Пензастат анонсировал выборочное наблюдение состояние здоровья населения. Специалисты зададут вопросы о болезнях и самочувствии жителям Пензы, Кузнецка, Заречного, Сурска, Каменки, Нижнего Ломова, Сердобска.

Также опросы пройдут в поселках Шаровка Белинского района, Земетчино, Колышлей, Сура Никольского района, селах Бессоновка, Старые Турдаки, Каменка Кузнецкого района, Нечаевка Мокшанского района, Верхний Ломов, Покрово-Березовка Пензенского района.

«Будет обследовано 23 счетных участка с охватом 621 домохозяйства. В каждом счетном участке интервьюеру необходимо собрать информацию о 27 домохозяйствах», - пояснили в Пензастате.

Выборочное наблюдение будет проходить с 6 сентября по 4 октября.

Специалисты заполнят электронные опросники, установленные в планшетах. Опрашиваемым не придется предъявлять какие-либо документы, в графах укажут озвученную ими информацию.

Результаты выборочного наблюдения затем используют для разработки мер демографической и социальной политики, для оценки их эффективности.

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Гость||

а кто отвечать будет?

Гость||

Гость писал(a):

а кто отвечать будет?
Бот.

Гость||

Чье здоровье улучшится от опроса?

Гость||

А каком здоровье тех кто умер?область вымирает они данные собирают?А спросят сколько мзда в учреждениях здравоохранения области?

Гость||

И тещу мою проверьте. Она пердит не переставая.

Гость||

Здоровье домохозяйства?! ну-ну

Гость||

Диагностика с помощью опроса, прием на пеньках...самим не смешно?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в графах укажут озвученную ими информацию.
А согласие на обработку персональных данных люди в планшете как будут подписывать? Или на этот закон решили не обращать внимания?

Гость||

Очередной распил бюджетных денег. Сами заполнят, сами придумают, сами посчитают, сами же и деньги за это получат. Неужели кто-то поверит. что реально опрашивать будут или здоровье людей кого-то интересует. Хотя, возможен вариант, что напишут, что народ здоров, продлить еще разок пенсионный возраст и уменьшить количество льготных лекарств. Хватает сил ходить на работу - вперед, товарищи, на пополнение бюджета. А то, знаете ли, времена сейчас особенные...


Имя: Гость
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