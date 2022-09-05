В Пензенской области соберут данные о здоровье населения

05.09.2022 | 15:24

Пензастат анонсировал выборочное наблюдение состояние здоровья населения. Специалисты зададут вопросы о болезнях и самочувствии жителям Пензы, Кузнецка, Заречного, Сурска, Каменки, Нижнего Ломова, Сердобска.

Также опросы пройдут в поселках Шаровка Белинского района, Земетчино, Колышлей, Сура Никольского района, селах Бессоновка, Старые Турдаки, Каменка Кузнецкого района, Нечаевка Мокшанского района, Верхний Ломов, Покрово-Березовка Пензенского района.

«Будет обследовано 23 счетных участка с охватом 621 домохозяйства. В каждом счетном участке интервьюеру необходимо собрать информацию о 27 домохозяйствах», - пояснили в Пензастате.

Выборочное наблюдение будет проходить с 6 сентября по 4 октября.

Специалисты заполнят электронные опросники, установленные в планшетах. Опрашиваемым не придется предъявлять какие-либо документы, в графах укажут озвученную ими информацию.

Результаты выборочного наблюдения затем используют для разработки мер демографической и социальной политики, для оценки их эффективности.