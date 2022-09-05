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Общество

Полицейские искали наркоманов в ночных заведениях Пензы

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Пожаловали в модные ночные клубы, кафе и на танцполы. Пензенские полицейские заглянули в самые злачные места областного центра, чтобы найти людей, пребывающих в одурманенном состоянии.

В рамках акции «Сурский край - без наркотиков!» стражи порядка организовали рейдовые мероприятия, которые направлены на выявление и предупреждение преступлений, связанных с запрещенными веществами. Внимание обратили не только на отдыхающих посетителей, провели беседы и с администраторами увеселительных заведений.

Акция «Сурский край - без наркотиков!» проходит в регионе с 22 августа и продлится до 18 сентября. В этот период сотрудники полиции и представители других правоохранительных органов уделят особо пристальное внимание нарушениям, связанным с распространением и употреблением запрещенных веществ.

«В рамках данной акции мы также проводим профилактические беседы с учащимися школ и институтов, а также средних и профессиональных образовательных учреждений. Проводим профилактические рейды по удалению и закрашиванию надписей пронаркотического характера», - сообщила зам. начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ольга Малахова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Да пусть они передохнут побыстрее и эта песня закончится. Разрешите. Через несколько лет никого не останется.


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