Пензенцы продолжают жаловаться на лжепрививки от коронавируса

02.09.2022 | 16:00

Жители Пензенской области продолжают получать сообщения в «Личный кабинет» на сайте госуслуг о том, что они сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Например, об этом в чате Telegram-канала сетевого издания «ПензаИнформ» написал пользователь Максим. Мужчина сообщил, что владеет сертификатом о вакцинации, не получив дозы препарата.

«И мне тоже [прислали]. Через «Госуслуги» подала жалобу, не особо стесняясь в выражениях. Позвонили из поликлиники, извинились, пригласили на ревакцинацию в любое время. А через пару недель пришло новое оповещение: я вторую дозу уколола. Никак руки не дойдут еще жалобу отправить», - рассказала пользовательница Ольга.

Пензячка добавила, что прикреплена к поликлинике № 3 на Шуисте.

Пользователь с никнеймом Ван Ан написал, что столкнулся с тем же нарушением: «Поликлиника на Жемчужной так план выполняет». Он посоветовал сразу обращаться в прокуратуру.

Лжевакцинированным ответил представитель министерства здравоохранения области. Специалист напомнил, что в случае сообщения о прививке нужно обратиться в поликлинику, где якобы сделали укол.

Пензенцам назвали и другой способ обратной связи.

«Для решения вопроса и принятия мер по урегулированию ситуации вы можете сообщить данные пациента (ФИО, адрес регистрации и контактный телефон) в личных сообщениях Министерству здравоохранения Пензенской области в социальных сетях («ВКонтакте» - vk.com/minzdrav_penza, «Одноклассники» - ok.ru/profile/577936401593)», - пояснил специалист.

Если после направления жалобы информация о вакцинации с сайта госуслуг так и не была удалена или изменена, то пользователям посоветовали написать в службу техподдержки портала.

Уведомления о лжевакцинации от опасной инфекции жители области получают уже некоторое время. Свое удивление и возмущение они выражают в том числе в социальных сетях.

Получение подобных «сетификатов» об иммунизации связывают с техническим сбоем.