Общество

Пензенцы продолжают жаловаться на лжепрививки от коронавируса

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Жители Пензенской области продолжают получать сообщения в «Личный кабинет» на сайте госуслуг о том, что они сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Например, об этом в чате Telegram-канала сетевого издания «ПензаИнформ» написал пользователь Максим. Мужчина сообщил, что владеет сертификатом о вакцинации, не получив дозы препарата.

«И мне тоже [прислали]. Через «Госуслуги» подала жалобу, не особо стесняясь в выражениях. Позвонили из поликлиники, извинились, пригласили на ревакцинацию в любое время. А через пару недель пришло новое оповещение: я вторую дозу уколола. Никак руки не дойдут еще жалобу отправить», - рассказала пользовательница Ольга.

Пензячка добавила, что прикреплена к поликлинике № 3 на Шуисте.

Пользователь с никнеймом Ван Ан написал, что столкнулся с тем же нарушением: «Поликлиника на Жемчужной так план выполняет». Он посоветовал сразу обращаться в прокуратуру.

Лжевакцинированным ответил представитель министерства здравоохранения области. Специалист напомнил, что в случае сообщения о прививке нужно обратиться в поликлинику, где якобы сделали укол.

Пензенцам назвали и другой способ обратной связи.

«Для решения вопроса и принятия мер по урегулированию ситуации вы можете сообщить данные пациента (ФИО, адрес регистрации и контактный телефон) в личных сообщениях Министерству здравоохранения Пензенской области в социальных сетях («ВКонтакте» - vk.com/minzdrav_penza, «Одноклассники» - ok.ru/profile/577936401593)», - пояснил специалист.

Если после направления жалобы информация о вакцинации с сайта госуслуг так и не была удалена или изменена, то пользователям посоветовали написать в службу техподдержки портала.

Уведомления о лжевакцинации от опасной инфекции жители области получают уже некоторое время. Свое удивление и возмущение они выражают в том числе в социальных сетях.

Получение подобных «сетификатов» об иммунизации связывают с техническим сбоем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

а что возмущаться? Никто зато не пристанет с этим шмурдяком

Гость||

Всё чудесатей и чудесатей

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он посоветовал сразу обращаться в прокуратуру.
Ага, а они вам пришлют потом ответ, что там сбой произошел и вам все устранили, и все по новой потом

Гость||

Господа, какой сбой может быть, если в сертификате указано не только время и место, но и партия вакцины?

В сбой можно поверить, если происходит единичный случай. А если повторный- это выполняется план...

Кто дал план и кто это организовывает- должны установить соответствующие органы власти.

Гость||

Обращайтесь в Росздравнадзор и прокуратуру.

Гость||

Гость писал(a):

Никто зато не пристанет с этим шмурдяком
Шмурдяк у тебя в голове, дурик.

Гость||

Пора глупомордым лбы говном мазать.

Гость||

Гость писал(a):

Кто дал план и кто это организовывает- должны установить соответствующие органы власти.
Для этого надо написать заявления. Но дурачки только в социальных сетях усираются.

Гость||

Фейковая вакцинация образует состав преступления:

УК РФ Статья 159. Мошенничество

УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата

УК РФ Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

УК РФ Статья 292. Служебный подлог

УК РФ Статья 293. Халатность.

Гость||

Фейковая вакцинация образует состав преступления:

УК РФ Статья 159. Мошенничество

УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата

УК РФ Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

УК РФ Статья 292. Служебный подлог

УК РФ Статья 293. Халатность.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензячка добавила, что прикреплена к поликлинике № 3 на Шуисте.
Все вы прикреплены к ГБУЗ «Городская поликлиника».

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пользователь с никнеймом Ван Ан написал, что столкнулся с тем же нарушением: «Поликлиника на Жемчужной так план выполняет».
Ставка делается на терпил.

Гость||

Олег Владимирович! а вы уже укололись этой просрочкой?

Гость||

ну уж это лучше, чем колоться от соплей просроченными вакцинками

Гость||

Гость писал(a):

ну уж это лучше
Это уголовщина. Скачи давай.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте