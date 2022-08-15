Пензенцам с лжепрививками от COVID объяснили, куда нужно обращаться

15.08.2022 | 12:25

Жителям Пензенской области, получившим на сайте госуслуг сертификат о вакцинации от коронавируса, которой на самом деле не было, рассказали, как следует поступить.

Ответ во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 15 августа, дала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Она посоветовала обратиться в поликлинику по месту жительства или в ту, которая внесла данные в сертификат о прививке.

«С такими данным мы разбирались, пытались разбираться. Это были технические сбои. Когда мы не могли с данными разобраться, передавали материалы в правоохранительные органы», - сообщила Марина Воробьева.

Она подчеркнула, что необходима настоящая вакцинация, а не статистика.

«Эти цифры не спасут нашу жизнь - нашу жизнь спасет только иммунитет», - заявила Воробьева.

Сообщения о лжепрививках от коронавируса стали широко распространяться в соцсетях. Пензенцы получали уведомления в «Личном кабинете» на сайте госуслуг, что якобы прошли иммунизацию, в то время как некоторые ни разу не подвергались процедуре.