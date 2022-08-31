Общество

В Пензенском районе появится приют для бездомных собак

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В Пензенском районе за 2022 год планируют поймать 40 бродячих собак. На их отлов выделено 155 300 рублей. Такой ответ получила местная жительница Ирина А., пожаловавшаяся на странице губернатора во «ВКонтакте» на животных.

«Все кормят завтраками. Стаи собак голодных бегают. Страшно мимо ходить», - отметила женщина.

Представитель правительства Пензенской области рассказал ей, что с января 2022 года районная администрация объявляла электронные аукционы на оказание услуг по отлову, но никто не подал ни одной заявки. А работать с животными можно только на основании контракта.

25 августа аукцион был размещен вновь. Каковы будут его итоги, пока неизвестно.

Ирине пояснили, что из регионального бюджета Пензенскому району выделили деньги на организацию приюта для бродячих животных, который хотят открыть на территории Воскресеновского сельсовета.

«25 июля 2022 года объявлен электронный аукцион на приобретение модульных помещений для использования их под приют. 4 августа аукцион состоялся, поставщиком данного вида услуг будет ООО «Облик». Контракт с организацией подписан 15 августа 2022 года», - говорится в ответе.

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Гость||

Что мелочиться.Давайте уж каждой собаке по квартире, тогда кусаться не будут.

Гость||

3880 зам каждую!!! В день 4 собаки -15000 !!! Вот это работенка! За 10 дней 150000р!!! 40 в районе!Уже сосчитали?

Гость||

Я свою за 3000 отдам и ловить не надо.

Гость||

Никто не хочет заниматься бродячими собаками и что теперь, пусть народ грызут? Отстреливайте тогда, как в советское время.и хватит ныть, работать надо!

Гость||

Гость писал(a):

Я свою за 3000 отдам и ловить не надо.
Потому что ты дегенерат

Гость||

Гость писал(a):

Потому что ты дегенерат
А ты?


Имя: Гость
Комментарий:

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