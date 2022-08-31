Мост на станции Пенза-III признали опасным для пешеходов

31.08.2022 | 12:02

Техническое состояние моста на станции Пенза-III, расположенного над железнодорожным полотном, представляет опасность для пешеходов.

Факт несоответствия объекта предъявляемым требованиям был выявлен во время проверки транспортной прокуратурой.

«Так, деревянный настил на лестничных проемах моста пришел в негодность; уровень электрического освещения не обеспечивает безопасных условий. Выявленные нарушения могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан», - сообщили в надзорном органе.

Руководителям двух предприятий железнодорожного транспорта, которые обязаны содержать мост, были внесены представления.

После этого на объекте начали ремонтировать настилы и восстанавливать фонари, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.