Мост на станции Пенза-III признали опасным для пешеходов

Техническое состояние моста на станции Пенза-III, расположенного над железнодорожным полотном, представляет опасность для пешеходов.
Факт несоответствия объекта предъявляемым требованиям был выявлен во время проверки транспортной прокуратурой.
«Так, деревянный настил на лестничных проемах моста пришел в негодность; уровень электрического освещения не обеспечивает безопасных условий. Выявленные нарушения могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан», - сообщили в надзорном органе.
Руководителям двух предприятий железнодорожного транспорта, которые обязаны содержать мост, были внесены представления.
После этого на объекте начали ремонтировать настилы и восстанавливать фонари, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
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