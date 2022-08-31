Общество

Мост на станции Пенза-III признали опасным для пешеходов

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Техническое состояние моста на станции Пенза-III, расположенного над железнодорожным полотном, представляет опасность для пешеходов.

Факт несоответствия объекта предъявляемым требованиям был выявлен во время проверки транспортной прокуратурой.

«Так, деревянный настил на лестничных проемах моста пришел в негодность; уровень электрического освещения не обеспечивает безопасных условий. Выявленные нарушения могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан», - сообщили в надзорном органе.

Руководителям двух предприятий железнодорожного транспорта, которые обязаны содержать мост, были внесены представления.

После этого на объекте начали ремонтировать настилы и восстанавливать фонари, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

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Гость||

Кто из чиновников будет нести ответственность за это?

Гость||

Лучше спроси кого наградят, ну после, как подлатают малость

Гость||

Гость писал(a):

Кто из чиновников будет нести ответственность за это?
уже давно не у дел они. Спроектировали при советской власти сие убожество

Гость||

Нормальный мост.


Имя: Гость
Комментарий:

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