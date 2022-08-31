Медиков будут премировать за профилактические мероприятия

31.08.2022 | 12:40

В Пензенской области, как и по всей России, медицинским организациям будут начислять премии за профилактические мероприятия. Об этом в среду, 31 августа, сообщил региональный минздрав со ссылкой на федеральный.

Методические рекомендации по оценке деятельности учреждений уже разработаны. Премировать станут те из них, которые лучше всего справляются со следующими задачами:

- сделать профилактические мероприятия более популярными,

- уменьшить количество экстренных госпитализаций,

- снизить показатели смертности.

«Стимулирующие выплаты помогут медорганизациям еще активнее внедрять в жизнь принципы профилактической медицины. Проект пилотный: в октябре специалисты Минздрава России и ФОМС проанализируют его эффективность и при необходимости доработают методику», - пояснили в Минздраве РФ.

Примерные суммы премий пока не называются.