Медиков будут премировать за профилактические мероприятия

В Пензенской области, как и по всей России, медицинским организациям будут начислять премии за профилактические мероприятия. Об этом в среду, 31 августа, сообщил региональный минздрав со ссылкой на федеральный.
Методические рекомендации по оценке деятельности учреждений уже разработаны. Премировать станут те из них, которые лучше всего справляются со следующими задачами:
- сделать профилактические мероприятия более популярными,
- уменьшить количество экстренных госпитализаций,
- снизить показатели смертности.
«Стимулирующие выплаты помогут медорганизациям еще активнее внедрять в жизнь принципы профилактической медицины. Проект пилотный: в октябре специалисты Минздрава России и ФОМС проанализируют его эффективность и при необходимости доработают методику», - пояснили в Минздраве РФ.
Примерные суммы премий пока не называются.
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