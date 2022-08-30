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Общество

В Пензенском районе мать оставила в наследство сыну кредит

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В Пензенском районе после смерти матери с сына взыскали ее долг по кредитному договору.

В октябре 2019 года женщина оформила заем в банке на 57 502 рубля под 15,9%. В течение трех лет она должна была выплачивать по 2 018 рублей.

В апреле 2020-го сельчанка умерла, не успев погасить даже половину долга.

Единственным наследником женщины стал ее сын. К нему перешли не только три земельных участка матери, но и ее задолженность: 49 712 рубля по основному долгу и 14 811 - по процентам. Однако возвращать деньги никто не собирался.

Представитель банка обратился в суд, и с сына заемщицы взыскали 64 524 рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 2 135 рублей, сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

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Гость||

Банк же страхует жизнь и кредит не переходит?


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