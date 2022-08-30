В Пензенском районе мать оставила в наследство сыну кредит

30.08.2022 | 17:27

В Пензенском районе после смерти матери с сына взыскали ее долг по кредитному договору.

В октябре 2019 года женщина оформила заем в банке на 57 502 рубля под 15,9%. В течение трех лет она должна была выплачивать по 2 018 рублей.

В апреле 2020-го сельчанка умерла, не успев погасить даже половину долга.

Единственным наследником женщины стал ее сын. К нему перешли не только три земельных участка матери, но и ее задолженность: 49 712 рубля по основному долгу и 14 811 - по процентам. Однако возвращать деньги никто не собирался.

Представитель банка обратился в суд, и с сына заемщицы взыскали 64 524 рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 2 135 рублей, сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.