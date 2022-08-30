В Пензе подвели итоги августовского форума преподавателей

30.08.2022 | 19:11

Учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования собрались в детской школе искусств имени Ю. Е. Яничкина. Здесь завершился августовский форум преподавателей Пензы. Четыре дня плотной работы позади, пора подвести итоги.

«Отличительная черта - участие не только наших коллег и депутатов, но и родителей и детей. Мы рассматриваем образование как объединяющий ресурс для всех участников образовательных отношений: родители, педагоги, дети», - сообщила заместитель начальника Управления образования г. Пензы Елена Петросова.

Следующий год в стране будет посвящен педагогам и наставникам. Именно в таком направлении и движется коллектив образовательного учреждения № 11.

«Ситуационное, коучинг и классическое наставничество - это, в основном, модель «учитель-учитель», но в нашей школе также реализуется модель «ученик-ученик», когда старший по возрасту берет шефство над младшим», - рассказала заместитель директора школы № 11 г. Пензы Ирина Мухамедзянова.

В детском саду № 89 «Солнечный лучик» воплощают в жизнь программу по развитию личностного потенциала «Вклад в будущее». В этом году дошкольное учреждение стало федеральной площадкой.

«Мы поставили цель - детский сад, в который хотят все. Когда нас спрашивают, зачем мы пришли в эту программу, мы говорим: чтобы сделать детский сад открытой территорией для всех участников образовательных отношений, для родителей, педагогов и детей, чтобы все погрузились в жизнь детского сада», - отметила учитель-логопед детского сада № 89 «Солнечный лучик» Наталья Корженкова.

Представив свои проекты, участники городского форума педагогических работников переместились в зал. Там чествовали ветеранов сферы образования и напутствовали молодых учителей, для которых предстоящий День знаний станет первым в карьере.

Уже на этой неделе педагоги начнут применять полученные на форуме знания и навыки в учебном процессе в школах, детских садах, в системе дополнительного образования.