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Общество

В Спутнике «Термодом» подарил детям уроки игры в футбол

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Перед наступлением учебного года в Городе Спутнике завершились летние уроки футбола, которые для местной детворы организовал строительный холдинг «Термодом».

Занятия шли все школьные каникулы с понедельника по четверг под руководством профессионального тренера. При этом уроки были абсолютно бесплатными. Приглашения отправляли через приложение «Термодом-сервис».

Застройщик микрорайона не первый раз демонстрирует заботу о здоровье жителей Спутника. Не исключено, что полюбившиеся десяткам ребятишек тренировки с мячом вернутся на следующих летних каникулах.

Стоит отметить, что приложение «Термодом-сервис» легко скачать, а главное - оно будет полезно жителям.

Через «Термодом-сервис» жители Города Спутника легко могут оплачивать коммунальные услуги, следить за потреблением ресурсов и расходами, оставлять обращения в управляющую компанию, размещать объявления и многое другое.

Приложение постоянно расширяет возможности: добавляются новые услуги, которые делают жизнь комфортнее.

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