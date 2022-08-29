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Общество

В Пензе православные верующие отметили Ореховый Спас

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Во все колокола ударили в Митрофановском храме Пензы в честь большого праздника. Верующие отметили перенесение в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. Прихожане отправились в крестный ход вокруг православной церкви.

Перенесение нерукотворного образа отмечается сразу после праздника Успения Пресвятой Богородицы. Торжественную службу в старом храме возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Согласно преданию, Христос, будучи в Иерусалиме, вытер лицо полотенцем и просил передать его языческому князю из Едессы, который был болен. На ткани остался образ, он и стал одним из известных изображений Господа. Впоследствии император византийский Константин начал собирать святыни, связанные со Спасителем, в одном месте. Отсюда и пошло название праздника.

«Для всех нас это великое событие, которое передает нам сам лик Христов, и событие, которое показывает правильность нашей веры», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Во время литургии прихожане в молитвах обращались к Спасителю, Пресвятой Богородице. Просили о разном.

«Если для себя - то мира в душе, если для семьи - счастья в семье и тоже мира, и мира по всей земле», - отметила прихожанка Надежда Тюрина.

В народе этот праздник называют Ореховым Спасом. Он третий по счету, идет после Медового и Яблочного.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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