Инспекторы ГИБДД Пензы ознакомили детей со своей профессией

Ребятам, эвакуированным из зоны спецоперации и проживающим в лагере «Звездочка», представители пензенской Госавтоинспекции и Общественного совета при УМВД России по Пензенской области устроили знакомство с профессией сотрудника ГИБДД.
«Я хочу поступить в полицию, мне там больше всего понравилось. Я вообще подвижная, на турниках время провожу, так что мне такая работа подходит», - рассказала школьница.
Вникнуть в азы профессии захотели и подростки, и совсем малыши. Особый восторг у всех вызвали патрульные мотоциклы. Их даже дозволялось завести.
«В ходе мероприятия детям рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о типичных ошибках, которые допускают пешеходы при переходе проезжей части. Кроме того, ребятам показали технику Госавтоинспекции», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
Тем временем представители общественного совета ознакомились с условиями пребывания временно проживающих в лагере.
«Дети ведут себя уже открыто, идут на контакт, взрослые еще немного под впечатлением. Выяснили, как готовятся к школе, кто куда пойдет учиться», - отметила председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.
Предстоящий учебный год, скорее всего, дети проведут в Пензенской области.
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Не хило проживают дети из зоны СВО. А наши дети непонятно в каких лагерях отдыхают.