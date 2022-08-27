Инспекторы ГИБДД Пензы ознакомили детей со своей профессией

27.08.2022 | 17:00

Ребятам, эвакуированным из зоны спецоперации и проживающим в лагере «Звездочка», представители пензенской Госавтоинспекции и Общественного совета при УМВД России по Пензенской области устроили знакомство с профессией сотрудника ГИБДД.

«Я хочу поступить в полицию, мне там больше всего понравилось. Я вообще подвижная, на турниках время провожу, так что мне такая работа подходит», - рассказала школьница.

Вникнуть в азы профессии захотели и подростки, и совсем малыши. Особый восторг у всех вызвали патрульные мотоциклы. Их даже дозволялось завести.

«В ходе мероприятия детям рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о типичных ошибках, которые допускают пешеходы при переходе проезжей части. Кроме того, ребятам показали технику Госавтоинспекции», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Тем временем представители общественного совета ознакомились с условиями пребывания временно проживающих в лагере.

«Дети ведут себя уже открыто, идут на контакт, взрослые еще немного под впечатлением. Выяснили, как готовятся к школе, кто куда пойдет учиться», - отметила председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Предстоящий учебный год, скорее всего, дети проведут в Пензенской области.