На острове Пески в Пензе предложили сделать пляжную зону

Предприниматель предложил мэру Пензы рассмотреть проект благоустройства пляжа на острове Пески.
Инвестиционный проект бизнесмена включает размещение теневых навесов, кабинок для переодевания, душевых кабинок, туалетов и другого оборудования, в том числе для очистки зоны отдыха.
Для отдыхающих хотят создать пункты проката инвентаря, поляны для пикников, спортивные и детские игровые площадки.
Новый пляж может появиться на противоположной от жилых домов стороне. Основная часть будущей зоны отдыха войдет в береговую полосу Суры.
«Возможность реализации проекта будет рассмотрена после изучения схемы участка, планировочных ограничений, требований законодательства, правовых условий по предоставлению участка», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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penzainform.ru писал(a):Было дело предприниматель предлагал мэру крематорий построить. Вот это тема была.