На острове Пески в Пензе предложили сделать пляжную зону

26.08.2022 | 17:32

Предприниматель предложил мэру Пензы рассмотреть проект благоустройства пляжа на острове Пески.

Инвестиционный проект бизнесмена включает размещение теневых навесов, кабинок для переодевания, душевых кабинок, туалетов и другого оборудования, в том числе для очистки зоны отдыха.

Для отдыхающих хотят создать пункты проката инвентаря, поляны для пикников, спортивные и детские игровые площадки.

Новый пляж может появиться на противоположной от жилых домов стороне. Основная часть будущей зоны отдыха войдет в береговую полосу Суры.

«Возможность реализации проекта будет рассмотрена после изучения схемы участка, планировочных ограничений, требований законодательства, правовых условий по предоставлению участка», - сообщили в пресс-службе мэрии.