Общество

В Пензе распределили разрешения на добычу косуль

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Популяция косуль в пензенских лесах уменьшится на 60 голов - в минлесхозе прошла жеребьевка по распределению разрешений на добычу этого парнокопытного животного в предстоящем сезоне. В ней приняли участие охотники Сурского края и других регионов страны.

Всего было подано более 1 000 заявок, но лишь несколько любителей пострелять приехали посмотреть, как вращается лототрон. Остальные смогут ознакомиться с итогами в интернете.

«Все результаты будут размещены на нашем официальном сайте, любой желающий сможет зайти и посмотреть», - сообщил заместитель начальника охотуправления минлесхоза области Денис Салагин.

Представитель Неверкинского района Олег Сергеев не в первый раз борется за документ, дающий право на отстрел косули.

«Подаю уже третий год. В том году у меня выиграл брат, в этом, надеюсь, сам возьму, но не знаю - как удача улыбнется», - отметил охотник.

Номера участников жеребьевки из барабана доставали члены комиссии или сами охотники - по желанию.

«Распределение происходит по районам, в этом году - даже по участкам охотничьих угодий, где утверждена квота добычи косули», - пояснил Денис Салагин.

Сезон охоты на парнокопытных обитателей пензенских лесов откроется 1 октября и продлится почти на две недели больше, чем в прошлом году, - до 10 января.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Оставьте их в покое,пусть живут...

Гость||

Шоб вы яйца друг другу поотстрелили

Гость||

Если уж неймётся развлекаться убийством,так друг за дружкой охотьтесь,а не беззащитных животин убивайте,Ироды!

Гость||

Это убийство , а не охота

Против бедных зверушек на снегоходах, квадроциклист,с оптическими прицелами и использованием коптеров. Как же зверушкам от этих зверей-убийц спрятаться?

Гость||

Лотерею они устроили, на вас бы охоту устроить с ружьями которые х.ями стреляют и без лотерее а на всех подряд

Гость||

Вот они,убийцы.

Имя: Гость
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