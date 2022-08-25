В Пензе распределили разрешения на добычу косуль

25.08.2022 | 21:03

Популяция косуль в пензенских лесах уменьшится на 60 голов - в минлесхозе прошла жеребьевка по распределению разрешений на добычу этого парнокопытного животного в предстоящем сезоне. В ней приняли участие охотники Сурского края и других регионов страны.

Всего было подано более 1 000 заявок, но лишь несколько любителей пострелять приехали посмотреть, как вращается лототрон. Остальные смогут ознакомиться с итогами в интернете.

«Все результаты будут размещены на нашем официальном сайте, любой желающий сможет зайти и посмотреть», - сообщил заместитель начальника охотуправления минлесхоза области Денис Салагин.

Представитель Неверкинского района Олег Сергеев не в первый раз борется за документ, дающий право на отстрел косули.

«Подаю уже третий год. В том году у меня выиграл брат, в этом, надеюсь, сам возьму, но не знаю - как удача улыбнется», - отметил охотник.

Номера участников жеребьевки из барабана доставали члены комиссии или сами охотники - по желанию.

«Распределение происходит по районам, в этом году - даже по участкам охотничьих угодий, где утверждена квота добычи косули», - пояснил Денис Салагин.

Сезон охоты на парнокопытных обитателей пензенских лесов откроется 1 октября и продлится почти на две недели больше, чем в прошлом году, - до 10 января.