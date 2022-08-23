Общество

Конечные остановки в Пензе хотят передать компаниям-перевозчикам

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На совещании в администрации Пензы, которое состоялось во вторник, 23 августа, шла речь о конечных остановках общественного транспорта.

Их состояние неоднократно вызывало нарекания у горожан. Так, на улице Егорова конструкция практически развалилась и перестала выполнять свою функцию, а пассажиры перекочевали под козырек местного магазина.

А остановочный павильон на конечной маршрутного такси № 24 местные жители назвали позором.

В мэрии решили возложить эту проблему на транспортные компании.

«Управление градостроительства и архитектуры Пензы рассмотрит возможность формирования и передачи в аренду предприятиям-перевозчикам земельных участков под размещение конечных пунктов общественного транспорта для их дальнейшего содержания», - пояснили в пресс-службе мэрии.

По мнению чиновников, такие полномочия дадут перевозчикам возможность следить за порядком и обеспечивать водителям и кондукторам нормальные условия труда.

В 2016 году на остановках в Пензе началась замена сооружений с встроенными торговыми точками на новые конструкции, которые горожане тут же прозвали «пустышками». Многим они пришлись не по вкусу: если раньше можно было прямо на остановке купить какую-то нужную мелочь, то альтернативы исчезнувшим мини-маркетам отныне никакой не имелось.

Однако работа продолжилась. Вместо металлических сооружений появились стеклянные, которые не раз становились объектом пристального внимания вандалов.

В сентябре 2021 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко, побывавшая в Пензе, возмутилась состоянием конструкций на остановках общественного транспорта. Она назвала их «доисторическими».

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Гость||

На этом основании перевозчики смогут брать дополнительные деньги с пассажиров (рублей 10 для начала) к стоимости проезда. За право пользования их инфраструктурой и за возможность занять комфортное место в пустом салоне городского транспорта, особенно малой вместимости.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По мнению чиновников, такие полномочия дадут перевозчикам возможность следить за порядком и обеспечивать водителям и кондукторам нормальные условия труда.
Почему власть не обеспечила это все до сегодняшнего дня?А передать перевозчикам с какой целью ?что бы не отвечать за эти места а регулировать как сейчас регулируют тарифы на проезд в маршрутках?которые не подконтрольны администрации и фас с прокуратурой бумажки перекладывают?реального результата нет

Гость||

Прекрасный почин! Можно и остальные остановочные пункты сдать в аренду перевозчикам, пускай обеспечивают их исправное состояние и внешний вид. Также можно поручить им соблюдение общественного порядка в радиусе 100 метров от остановочных пунктов и нещадно штрафовать за выявленные нарушения (пусть хоть по ЧОП-овцу на каждую остановку сажают). Также можно и возложить обязанность по содержанию и ремонту дорог по маршруту следования транспорта. Издержки пускай включают в обоснованный тариф...

Имя: Гость
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