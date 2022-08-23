Конечные остановки в Пензе хотят передать компаниям-перевозчикам

23.08.2022 | 15:54

На совещании в администрации Пензы, которое состоялось во вторник, 23 августа, шла речь о конечных остановках общественного транспорта.

Их состояние неоднократно вызывало нарекания у горожан. Так, на улице Егорова конструкция практически развалилась и перестала выполнять свою функцию, а пассажиры перекочевали под козырек местного магазина.

А остановочный павильон на конечной маршрутного такси № 24 местные жители назвали позором.

В мэрии решили возложить эту проблему на транспортные компании.

«Управление градостроительства и архитектуры Пензы рассмотрит возможность формирования и передачи в аренду предприятиям-перевозчикам земельных участков под размещение конечных пунктов общественного транспорта для их дальнейшего содержания», - пояснили в пресс-службе мэрии.

По мнению чиновников, такие полномочия дадут перевозчикам возможность следить за порядком и обеспечивать водителям и кондукторам нормальные условия труда.

В 2016 году на остановках в Пензе началась замена сооружений с встроенными торговыми точками на новые конструкции, которые горожане тут же прозвали «пустышками». Многим они пришлись не по вкусу: если раньше можно было прямо на остановке купить какую-то нужную мелочь, то альтернативы исчезнувшим мини-маркетам отныне никакой не имелось.

Однако работа продолжилась. Вместо металлических сооружений появились стеклянные, которые не раз становились объектом пристального внимания вандалов.

В сентябре 2021 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко, побывавшая в Пензе, возмутилась состоянием конструкций на остановках общественного транспорта. Она назвала их «доисторическими».