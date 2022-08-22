Олег Мельниченко наградил лучших педагогов региона

22.08.2022 | 18:12

Юные школьники как нельзя лучше отражают современную модель образования. Детей не только должны учить, но и воспитывать, а также готовить к будущей профессии. Пензенские ребята примут участие в конкурсе WorldSkills Juniors по ресторанному сервису.

В первый день традиционного августовского педагогического совета его участникам предложили ознакомиться с выставками по различным направлениям образования, где всегда уделяют особое внимание техническому детскому творчеству. Все охотнее его выбирают девочки. Им интересно, анпример, создание транспортного средства по обслуживанию водоемов малой глубины.

«Когда устройство плывет, весь мусор собирается в короб. Мы можем брать пробы воды с помощью батометра», - рассказала участница мероприятия Софья Королева.

На августовском педсовете присутствовали учителя как из больших и современных учебных заведений, так и из совсем маленьких школ. Так, в общеобразовательном заведении села Плесковка Наровчатского района за парты сядут всего 35 ребят. Но это не значит, что здесь не станут использовать новые эффективные педагогические практики.

«Мы посмотрели очень много интересного. Нам понравился стенд с робототехникой, с игрушкой, понравилась «Большая перемена». Хотелось бы услышать, как работали в году, что-то для себя новое взять», - сообщила учитель Елена Никифорова (Наровчатский район).

О важности развития современной системы образования говорили и на форуме. В этом году для обеспечения ее деятельности выделено 17 млрд 900 млн рублей. Из них 15 млрд перечислено из областного бюджета - это почти четвертая его часть.

«В регионе появились 8 новых детских садов, школы - на 1 100 мест в Пензе и на 225 мест - в поселке Мичуринском, которая 1 сентября примет первых детей», - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

На следующий год планируется строительство школы в Бессоновке.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев подчеркнул важность снижения документарной нагрузки на учителей. С 1 сентября благодаря реализации нового проекта бумажной волокиты станет меньше.

По традиции лучшим педагогам были вручены благодарности губернатора. Некоторым присвоено почетное звание «Народный учитель Пензенской области».