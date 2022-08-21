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Общество

Пензенцам объяснили, когда вернут указатели на остановки

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С остановочных павильонов в Пензе исчезли указатели с номерами маршрутов, которые там проезжают, а также расписания рейсов.

Вопрос, почему больше нет такой информации, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» задал читатель.

На его обращение ответили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В организации объяснили, что в настоящий момент разрабатывается новая маршрутная сеть, проводится научно-исследовательская работа, итогом которой станут изменения в регулярных пассажирских перевозках.

«Также в соответствии с правилами перевозки пассажиров будет разработан единый макет указателя с содержанием обязательной информации (наименование остановки, условное обозначение автобуса, троллейбуса, номера маршрутов регулярных перевозок и расписание, в состав которых включен остановочный пункт, и т. д.), который будет размещаться на остановочных пунктах Пензы», - ответили в ГКУ.

Как только новую маршрутную сеть утвердят, указатели нового образца разместят на остановках. Вероятно, это случится в 2023 году.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вероятно, это случится в 2023 году.
Но может и в 2027-м. А может вообще не случится. Вопрос в другом: почему сейчас убрали таблички? Эти маршруты будут действующими минимум год-два.

Гость||

Не, ну неужели нет предела тупизне работающих в правительстве чиновников? Вопрос-то поставлен почему СЕЙЧАС убрали указатели остановок? А чиновник, как совершенно глупый, начинает рассказывать сказку что в Пензе может появиться в 2023 году. Он настолько тупой, что не улавливает смысл вопроса? Зачем таких держат в прввительстве?

Гость||

Ха-ха, получилось так же, как с остановками. Старые убрали, а новые пришлось ждать год - полтора. "Пенза - мы всё делаем через задницу!"

Имя: Гость
Комментарий:

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