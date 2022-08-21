Пензенцам объяснили, когда вернут указатели на остановки

21.08.2022 | 13:04

С остановочных павильонов в Пензе исчезли указатели с номерами маршрутов, которые там проезжают, а также расписания рейсов.

Вопрос, почему больше нет такой информации, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» задал читатель.

На его обращение ответили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В организации объяснили, что в настоящий момент разрабатывается новая маршрутная сеть, проводится научно-исследовательская работа, итогом которой станут изменения в регулярных пассажирских перевозках.

«Также в соответствии с правилами перевозки пассажиров будет разработан единый макет указателя с содержанием обязательной информации (наименование остановки, условное обозначение автобуса, троллейбуса, номера маршрутов регулярных перевозок и расписание, в состав которых включен остановочный пункт, и т. д.), который будет размещаться на остановочных пунктах Пензы», - ответили в ГКУ.

Как только новую маршрутную сеть утвердят, указатели нового образца разместят на остановках. Вероятно, это случится в 2023 году.