+221: обнародована география новых случаев COVID в Пензенской области

В Пензенской области на воскресенье, 21 августа, число случаев коронавирусной инфекции достигло 191 478.
За сутки в области прибавился 221 пациент.
Больше всего заразившихся выявили в Пензе - 135. 14 случаев зарегистрировали в Пензенском районе, 12 - в Кузнецком, 11 - в ЗАТО Заречный, 10 - в Бессоновском районе.
Менее чем по 10 заразившихся обнаружили в Сердобском (8), Тамалинском (5), Нижнеломовском и Башмаковском (по 4), Шемышейском (3), Иссинском, Каменском, Неверкинском и Никольском (по 2) районах.
По 1 случаю инфекции выявили в Белинском, Городищенском, Камешкирском, Лунинском, Наровчатском, Пачелмском и Сосновоборском районах.
Госпитализировано 15 человек.
За сутки медики выписали 34 пациента и зарегистрировали 1 новую смерть от коронавирусной пневмонии.
Итого случаев выздоровления - 183 011, смерти - 6 022, сообщили в региональном оперативном штабе.
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