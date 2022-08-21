+221: обнародована география новых случаев COVID в Пензенской области

21.08.2022 | 12:12

В Пензенской области на воскресенье, 21 августа, число случаев коронавирусной инфекции достигло 191 478.

За сутки в области прибавился 221 пациент.

Больше всего заразившихся выявили в Пензе - 135. 14 случаев зарегистрировали в Пензенском районе, 12 - в Кузнецком, 11 - в ЗАТО Заречный, 10 - в Бессоновском районе.

Менее чем по 10 заразившихся обнаружили в Сердобском (8), Тамалинском (5), Нижнеломовском и Башмаковском (по 4), Шемышейском (3), Иссинском, Каменском, Неверкинском и Никольском (по 2) районах.

По 1 случаю инфекции выявили в Белинском, Городищенском, Камешкирском, Лунинском, Наровчатском, Пачелмском и Сосновоборском районах.

Госпитализировано 15 человек.

За сутки медики выписали 34 пациента и зарегистрировали 1 новую смерть от коронавирусной пневмонии.

Итого случаев выздоровления - 183 011, смерти - 6 022, сообщили в региональном оперативном штабе.