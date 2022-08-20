На очередной экоакции пензенцы отдали школьные принадлежности

20.08.2022 | 18:30

Каникулы подходят к концу, и пора готовиться к новому учебному году. В этом пензенцам помогают и эковолонтеры. В рамках акции «Зеленая суббота» в сквере у «Октября» жители областного центра обменялись школьными принадлежностями.

«В этом месяце данная категория очень популярна, потому что часть пензенцев готовят детей к школе и это прекрасная возможность отдать вещи, которые уже не нужны, и взять взамен для ребенка то, что на данный момент актуально и необходимо», - отметила экоактивистка Алина Можачкина-Грибанова.

Неподалеку от полок с атласами, канцелярией, формой и прочими ученическими атрибутами разместили несколько пластиковых мешков. На каждом - своя табличка, чтобы не перепутать. Второй год подряд активисты регулярно проводят акцию «Это вам не мусор».

«Жителям Пензы мы предлагаем каждый месяц приносить собранные отходы на переработку. Это могут быть пластик, металл, стекло, макулатура. Мы передаем их на дальнейшую переработку», - сообщила Алина Можачкина-Грибанова.

Организаторы уверены: такие мероприятия только кажутся неглобальными - каждый участник экологических акций вносит вклад в сохранение планеты.