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Общество

В проектную документацию капремонта набережной внесли изменения

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В проектную документацию по четвертому этапу капитального ремонта набережной внесены изменения. Это связано с тем, что на территории, благоустройство которой уже началось, решают вопрос с собственниками объектов недвижимости со стороны улицы Максима Горького.

«Администрацией города приняты меры, связанные с выкупом и с расселением этого участка», - сообщил и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

На количестве арт-объектов на набережной это не скажется. Там, где пока стоят два жилых дома, будет зеленый газон. А небольшой амфитеатр, скейт-парк, детскую игровую зону разместят на территории чуть иначе, чем планировали ранее. Готовится основание для площадки, где смогут показывать трюки экстремалы-любители.

«Все оборудование является комплектным, комплектные поставки. Подрядчик заключил договоры на поставку, и в сентябре мы ожидаем поставку этих арт-объектов на место», - отметил Вадим Астафьев.

Ремонт набережной выполняют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Срок реализации контракта на 126 миллионов рублей - конец октября 2022-го.

Жители Бессоновки уже оценили объект, появившийся благодаря тому же проекту.

«Мы обустроили детскую игровую площадку с усовершенствованным прорезиненным полимерным покрытием, с антивандальными интересными конструкциями. Детям нравится, говорят, что похоже на космический корабль», - рассказала заместитель главы администрации Бессоновского сельсовета Лариса Кондрашова.

«Дочка играет. Покрытие хорошее постелили, мягкое, теперь можно не бояться, что ребенок упадет. В общем, все хорошо», - оценила жительница Бессоновки Елена.

В Бессоновке разработали дизайн-проект на благоустройство всей площади около Дома культуры. Рассчитывают, что поэтапно сделают всю территорию современной и стильной. В 2023-м планируют замену подпорной стенки, устройство пешеходной дорожки, а также подготовку сетей освещения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Ух какая лапша на морды. А космодром будет?

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