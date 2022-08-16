В Городе Спутнике состоится международный фестиваль сказок

16.08.2022 | 12:21

В Городе Спутнике каждые выходные – юбилейные, ведь микрорайону в этом году - 15. В честь такого события на набережной проходят десятки ярких мероприятий.

Уже совсем скоро микрорайон ждут целых три дня фестиваля сказок.

I-й Международный фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый» - по-настоящему уникальный для России семейный фестиваль, который объединит традиции ремесленничества и сказочный фольклор народов страны. Подобное мероприятие еще не проводили.

Праздник народного творчества пройдет с 26 по 28 августа 2022 года. Семьи с детьми в возрасте от 5 до 18 лет приобщатся к народным историям, сказаниям, былинам, традиционному рукоделию и промыслам в интерактивном и игровом форматах.

Сказочные герои встретят гостей где угодно: на ярмарке, у главной сцены, на всех площадках, вовлекая в мир волшебства. Душой фестиваля станет ярмарка ремесел. Здесь соберутся лучшие мастера из многих уголков России - от Ингушетии до Якутии, - а также из Белоруссии.

Подробности мероприятия будут опубликованы в афише. Следить за ней можно в официальной группе Города Спутника, сообществе vk.com/park_sputnika и на сайте penza-sputnik.ru.