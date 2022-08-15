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Общество

В Пензе начались испытания для будущих художников

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На вступительных экзаменах в художественное училище у абитуриентов не отнимают ни мобильные телефоны, ни другое имущество - это не ЕГЭ. Интернетом можно пользоваться сколько угодно - вот только некогда, да он и не поможет, если у юноши или девушки нет таланта. Испытания здесь - практического характера: поступающим нужно рисовать. По итогам трех дней молодежь должна предъявить три творения - задания по рисунку, живописи и композиции.

«Все работы ребята выставляют, потом комиссия смотрит, выставляем им баллы, прибавляются баллы аттестата, и прибавляются баллы, если они ходили на подготовительные курсы и учились на отлично», - пояснила директор Пензенского художественного училища Ирина Тюкалова.

Пензенское художественное училище славится на всю страну. На некоторые отделения конкурс - четыре человека на место. Набирают будущих живописцев, скульпторов, дизайнеров. Абитуриенты есть даже из Сибири.

Валерия Мельникова из Саранска к поступлению готовилась не один год. Пензу девушке посоветовали выбрать преподаватели.

«Я рисую достаточно давно. Начала понимать, что именно к этому меня тянет, весь 10-й класс я думала, куда идти, и поняла, что сюда», - рассказала абитуриентка.

Федор Денисов в художественной школе учился, но ее не закончил. Зато реальность часто видит не так, как все, умеет переносить красоту на бумагу и мечтает стать дизайнером окружающей среды.

Преподаватели говорят: редко, но бывает, что самородки рисуют лучше закончивших художественную школу. В училище всегда предпочтут взять необученную талантливую личность, чем посредственность с пятерками в аттестате.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

У пензюков Ю.Ткаченко самородок с лошадью,зачем другие нужны?

Гость||

Одной лошади мало. Прости, друг, но ты ничё не понимаш в исскустве)))

Гость||

Ребятам удачи! Жаль, что скоро они поймут, что классическое художественное образование это отстой и разочаруются.

Гость||

Тату салоны пооткрывают.

Имя: Гость
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