Банк «Кузнецкий» расширил опции в ДБО

15.08.2022 | 14:52

Банк «Кузнецкий» улучшил функционал в «kuzbank-онлайн» и мобильном приложении. Теперь физическим лицам доступна опция переводов с карты на карту по номеру телефона внутри банка.

Также клиенты могут оплачивать коммунальные платежи, обучение, налоги и другие услуги через QR-код в «kuzbank-онлайн». Мобильное приложение можно скачать в Google Play или App Store.

«Банк «Кузнецкий» продолжает активно развивать свои сервисы. Мы постоянно улучшаем интерфейс и расширяем функционал дистанционных каналов обслуживания, что позволяет клиентам реализовывать свои ежедневные финансовые потребности в любое время», - прокомментировал заместитель председателя правления Вадим Власов.

Более подробную информацию можно получить на сайте kuzbank.ru, в любом офисе, в приложении «kuzbank-онлайн» или по телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.