В Пензе организуют инклюзивные мастер-классы для детей

13.08.2022 | 21:10

Детской фантазии достаточно, чтобы улететь в далекий космос. Организатор инклюзивных мастер-классов Надежда Волкова об этом прекрасно знает и подготовила для детей все необходимое: светящиеся в темноте краски и наждачную бумагу.

«Мы каждую нашу работу для детей стараемся сделать запоминающейся, чтобы она была ему важна и он мог сохранить ее дома. Мы делали шкатулки в стиле декупаж, магнитики, броши, рисовали на футболках», - перечислила Надежда.

Подобные мастер-классы проводятся с весны этого года. Почти сразу на них начала водить свою дочь Яну Марина Баранова.

«Она инвалид, олигофрен в умеренной степени. Поделки руками – это развитие моторики и общего кругозора. Мы здесь узнали о многих разных технологиях», - рассказала Марина.

«Я нарисовала улитку, которая тащит на себе новое созвездие», - описала свою работу участница мастер-класса Настя.

Она даже придумала название своему созвездию, но какое, не сказала. Секрет. Оно будет светить только ей.

Кстати, присоединиться к таким мастер-классам может любой желающий. Они проходят каждую субботу в 12:00 в историческом здании областной библиотеки имени Лермонтова.