Пензенцам посоветовали, как выбрать и хранить мед

13.08.2022 | 13:01

В преддверии Медового Спаса, который отмечается 14 августа, специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили о том, чем полезен мед, как его выбрать и хранить.

Мед содержит питательные вещества: в одной столовой ложке (21 граммов) - 64 калории, 17 граммов сахаров (фруктоза, глюкоза, мальтоза и сахароза). В нем есть витамины B2, В3, В5, В6, В9, С, а также калий, натрий, кальций, магний, фосфор.

В составе меда имеются биологически активные растительные соединения и антиоксиданты. Более темные сорта содержат их больше, чем светлые. Употребление небольшого количества меда приводит к умеренному снижению общего холестерина.

Общеизвестен антибактериальный и противогрибковый эффект меда. Он также уменьшает раздражение горла при кашле, укрепляет иммунную систему, способствует здоровому управлению весом. Свежий мед может активировать гормоны, которые подавляют аппетит.

Однако мед - продукт калорийный, и им не стоит увлекаться людям с повышенной массой тела и больным сахарным диабетом. Не рекомендуется мед детям до 1 года, а более старшим следует давать его с теплым молоком (1 ложка на стакан) и добавляя в творог, кашу, другую пищу.

Следует знать, что при нагревании выше 45 °C мед теряет полезные свойства. Натуральный продукт хранят в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20 °C. Если держать мед в помещении с высокой относительной влажностью в негерметично закрытой посуде, то верхний слой впитает в себя влагу из воздуха и начнется брожение. Поэтому важна герметичная укупорка тары.

Иногда при долгом хранении на поверхности образуется светлый рыхлый слой, похожий на сахар-песок. Это кристаллы глюкозы, не покрытые межкристальной жидкостью. Такое явление характерно для зрелого меда с повышенным содержанием глюкозы и низкой массовой долей воды. Если мед перемешать и в дальнейшем хранить при более высокой температуре, дефект полностью устраняется.

«У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного - светло-желтая, у липового - янтарная, у гречишного - коричневая. Натуральный продукт всегда прозрачен, пока он не закристаллизуется. Если вы заметили мутность или осадок, то от покупки лучше отказаться», - рекомендовали в пресс-службе управления.