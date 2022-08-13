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Общество

Пензенцам посоветовали, как выбрать и хранить мед

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В преддверии Медового Спаса, который отмечается 14 августа, специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили о том, чем полезен мед, как его выбрать и хранить.

Мед содержит питательные вещества: в одной столовой ложке (21 граммов) - 64 калории, 17 граммов сахаров (фруктоза, глюкоза, мальтоза и сахароза). В нем есть витамины B2, В3, В5, В6, В9, С, а также калий, натрий, кальций, магний, фосфор.

В составе меда имеются биологически активные растительные соединения и антиоксиданты. Более темные сорта содержат их больше, чем светлые. Употребление небольшого количества меда приводит к умеренному снижению общего холестерина.

Общеизвестен антибактериальный и противогрибковый эффект меда. Он также уменьшает раздражение горла при кашле, укрепляет иммунную систему, способствует здоровому управлению весом. Свежий мед может активировать гормоны, которые подавляют аппетит.

Однако мед - продукт калорийный, и им не стоит увлекаться людям с повышенной массой тела и больным сахарным диабетом. Не рекомендуется мед детям до 1 года, а более старшим следует давать его с теплым молоком (1 ложка на стакан) и добавляя в творог, кашу, другую пищу.

Следует знать, что при нагревании выше 45 °C мед теряет полезные свойства. Натуральный продукт хранят в помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре не выше 20 °C. Если держать мед в помещении с высокой относительной влажностью в негерметично закрытой посуде, то верхний слой впитает в себя влагу из воздуха и начнется брожение. Поэтому важна герметичная укупорка тары.

Иногда при долгом хранении на поверхности образуется светлый рыхлый слой, похожий на сахар-песок. Это кристаллы глюкозы, не покрытые межкристальной жидкостью. Такое явление характерно для зрелого меда с повышенным содержанием глюкозы и низкой массовой долей воды. Если мед перемешать и в дальнейшем хранить при более высокой температуре, дефект полностью устраняется.

«У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного - светло-желтая, у липового - янтарная, у гречишного - коричневая. Натуральный продукт всегда прозрачен, пока он не закристаллизуется. Если вы заметили мутность или осадок, то от покупки лучше отказаться», - рекомендовали в пресс-службе управления.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А то б мы вез вашего совета никогда не догадались как мед выбирать и хранить. Конечно, никогда же раньше мед не ели, первый раз увидели.

Гость||

Любишь медок люби и холодок

Гость||

Гость писал(a):

А то б мы вез вашего совета никогда не догадались как мед выбирать и хранить. Конечно, никогда же раньше мед не ели, первый раз увидели.
Дурачок ёрничает. Таки да. Населению всё нужно объяснять. Население в принципе безграмотно и принимает признаки нарушения технологии за признаки качественного продукта. Как, например, со сгущённым молоком 8,5 %. Не должно оно в принципе быть таким, чтобы ложка стояла. Не должно быть густым.

Гость||

Мне нравится член макать в мёд.

Гость||

15.38 - дурачок ёрничает.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок ёрничает. Таки да. Населению всё нужно объяснять. Население в принципе безграмотно
Тебе пояснили, безграмотный представитель населения? Доволен? Иди лопай мед и не допускай технологических ошибок, а не то понос замучит.

Гость||

Говорят в Чувашии родился приехал с Ульяновска воевал в Донбассе ,а защищался от девушки в пензе 12 августа.

Гость||

Дурачек напоролся, шары залил, пьянь...

Гость||

Мёд растапливают с сот в ёмкость, так что он на начальном этапе уже нагревается.

Гость||

если бы это был мёд, что продаётся в магазинах...

Гость||

Гость писал(a):

Мёд растапливают с сот в ёмкость, так что он на начальном этапе уже нагревается.
Никто не растапливает мед, не выдумывайте сказки.

Гость||

Гость писал(a):

если бы это был мёд, что продаётся в магазинах...
На базарах полно меда. Пчеловоды его куда только ни привозят, и во дворах, и по знакомым. Его девать некуда, а вы в магазинах его смотрите.

Гость||

Ты пчела я пчеловод а мы любим мёд. Дыщ дыщ дыщ.

Гость||

Всех с наступающим медовым Спасом!

Гость||

Я после ложки меда и стакана молока сразу забеременела.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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