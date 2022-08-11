В Пензе для юных читателей устроили книжный пикник

11.08.2022 | 19:29

Здесь не было хот-догов, корзинок с фруктами и прочих привычных атрибутов пикника. В областной библиотеке для детей и юношества прошла традиционная августовская акция «Читай на Толстого!». В этот раз ребятам предстояло окунуться в увлекательный и загадочный мир искусства.

«На каждой площадке мы их знакомим не просто с материалом, а представляем различные книги, зачитываем истории, рассказываем о тех или иных моментах, которые могут их заинтересовать и привлечь к чтению», - сообщила главный библиотекарь областной библиотеки для детей и юношества Ольга Мишнина.

Ребята разделились на команды и побежали по семи локациям. Каждая из них отвечала за отдельный вид искусства. Тут и техника гжельской росписи на станции живописи, и театр-экспромт, и оригами. В музыкальном уголке детей знакомили с нотами и инструментами.

Родители пришли с детьми на книжные пикники со всей округи. Были те, кто только недавно узнал про акцию, а кого-то там можно найти каждую неделю. Например, Екатерину Пужихину с дочерью и сыном.

«Прошлая тема была про Гарри Поттера, они были оба в восторге от него. Сейчас они домики строят, и им нравится», - отметила жительница г. Пензы.

Уже девятый год подряд книжные пикники дают ребятам возможность весело и с пользой проводить каникулы.