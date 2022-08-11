В администрацию Пензы поступило шесть жалоб на коррупцию

В администрации Пензы отсутствует коррупция, фактов незаконного обогащения сотрудников не выявлено.
Об этом на заседании постоянной комиссии в городской думе в четверг, 11 августа, сообщил первый заместитель мэра Олег Денисов.
Депутат Сергей Лукичев поинтересовался, поступают ли анонимные сообщения от граждан о фактах коррупции.
«На данный момент поступило шесть звонков на телефон доверия. Все сообщения были проверены. Фактов нарушения законодательства не выявлено», - объяснил чиновник.
«Значит, червь коррупции у нас отсутствует?» - уточнил Лукичев.
Олег Денисов ответил утвердительно.
