Общество

В администрацию Пензы поступило шесть жалоб на коррупцию

В администрации Пензы отсутствует коррупция, фактов незаконного обогащения сотрудников не выявлено.

Об этом на заседании постоянной комиссии в городской думе в четверг, 11 августа, сообщил первый заместитель мэра Олег Денисов.

Депутат Сергей Лукичев поинтересовался, поступают ли анонимные сообщения от граждан о фактах коррупции.

«На данный момент поступило шесть звонков на телефон доверия. Все сообщения были проверены. Фактов нарушения законодательства не выявлено», - объяснил чиновник.

«Значит, червь коррупции у нас отсутствует?» - уточнил Лукичев.

Олег Денисов ответил утвердительно.

