Актеру драмтеатра Сергею Дрожжилову исполнилось 65 лет

11.08.2022 | 19:44

Сергей Дрожжилов говорит, что теплые слова из уст худрука Сергея Казакова всегда приятны. К своему 65-летию актер накопил немало грамот и благодарностей, хотя никогда за ними не гнался.

27 лет Сергей Анатольевич служит в Пензенском драматическом театре, за плечами десятки сыгранных ролей. И только теперь Дрожжилов раскрыл правду, почему когда-то решил стать актером - раньше журналистам озвучивал красивую легенду.

«У нас вся семья запойные книгочеи, поэтому я во всякие филологические кружки ходил. Я сыграл и Сергея Есенина в «Анне Снегиной», и девочка мне письмо читала Татьяны, а я был Евгением Онегиным», - рассказал актер Пензенского драматического театра Сергей Дрожжилов.

После этого логичным оказалось поступление на актерское отделение челябинского музыкального училища. И о своем выборе Сергей Анатольевич никогда не жалел.

Главным подарком ко дню рождения стала новая роль в спектакле по пьесе Островского «На бойком месте». Изначально Сергей Дрожжилов должен быть играть другого персонажа, а теперь ему достался Вукол Ермолаевич Бессудный, хозяин постоялого двора.

Репетиции только начинаются. Режиссером постановки выступает Кирилл Заборихин. Премьера спектакля «На бойком месте» намечена на конец октября.