В Пензенской области будут по-новому лечить болезни печени

10.08.2022 | 16:58

В Пензенский областной клинический центр спецвидов медпомощи поступил современный аппарат «ФиброСкан». Новое оборудование поможет в диагностике и ведении пациентов с заболеваниями печени.

Прибор является дополнительным инструментом при работе врача-инфекциониста в лечении хронических гепатитов. Число людей с такими заболеваниями растет.

«В отличие от УЗИ-аппарата, с помощью которого можно определить величину органа, его границы, изменения и новообразования, «ФиброСкан» определяет фиброз - степень перерождения функциональных клеток в соединительную ткань», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

С помощью оборудования специалист сможет определить степень заболевания, поражения органа, отследить динамику лечения. У «ФиброСкана» нет ограничений по весу: обследовать можно детей, а также взрослых с повышенной массой тела.

Стоимость оборудования - 9 млн рублей. Деньги на его приобретение выделили из регионального бюджета.