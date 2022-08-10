Общество

Пензенцам рассказали, куда сообщать о зарослях борщевика

Печать
Telegram

На странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «Одноклассники» житель Пензенской области Владимир Г. поднял тему борьбы с борщевиком.

«Имея такие земли, столько равнин, просто грешно землю отдавать на откуп борщевику!!!» - написал он.

В региональном правительстве напомyили, что по инициативе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры. Борьба с этим растением должна проводиться систематически предприятиями, организациями и другими землепользователями на занимаемых ими территориях.

«При обнаружении очагов этого растения необходимо поставить в известность администрацию соответствующего муниципального образования для принятия мер в установленном законодательством порядке и сообщить в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области для рассмотрения вопроса по компетенции: г. Пенза, ул. Спартаковская, 9, корпус 1, телефоны: 8 (8412) 62-97-57, 62-97-51», - говорится в ответе.

В Пензе также ведется борьба с борщевиком. В частности, в мае были ликвидированы заросли этого растения у дома № 77 на улице Свердлова, где оно заполонило большую территорию.

За борщевик, которому позволили вырасти на дачном участке, владельца земли могут оштрафовать на 500 рублей (в Подмосковье - на 5 000).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

В Пензе в районе совхоза - техникуиа этого борщевика целые заросли и с каждым годом он захватывает новые площади. и заброшенные дачные участки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

владельца земли могут оштрафовать на 500 рублей
Верхний Шкафт - Клондайк.

Гость||

Шо за Клондайк?

Гость||

Это чисто государственная забота. Он отрастает каждую неделю, и обычному дачнику в такую нелёгкую погоду с ним не справиться. Владимир Г-нков просто покушается на соседний участок.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте