Пензенцам рассказали, куда сообщать о зарослях борщевика

10.08.2022 | 09:10

На странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «Одноклассники» житель Пензенской области Владимир Г. поднял тему борьбы с борщевиком.

«Имея такие земли, столько равнин, просто грешно землю отдавать на откуп борщевику!!!» - написал он.

В региональном правительстве напомyили, что по инициативе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры. Борьба с этим растением должна проводиться систематически предприятиями, организациями и другими землепользователями на занимаемых ими территориях.

«При обнаружении очагов этого растения необходимо поставить в известность администрацию соответствующего муниципального образования для принятия мер в установленном законодательством порядке и сообщить в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области для рассмотрения вопроса по компетенции: г. Пенза, ул. Спартаковская, 9, корпус 1, телефоны: 8 (8412) 62-97-57, 62-97-51», - говорится в ответе.

В Пензе также ведется борьба с борщевиком. В частности, в мае были ликвидированы заросли этого растения у дома № 77 на улице Свердлова, где оно заполонило большую территорию.

За борщевик, которому позволили вырасти на дачном участке, владельца земли могут оштрафовать на 500 рублей (в Подмосковье - на 5 000).