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В стране и мире

Россиян предупредили о штрафах за нарушения на дачах

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Есть несколько штрафов для российских дачников, рассказал РИА Новости управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. Только за сорняки граждан могут оштрафовать на 20-50 тысяч рублей, отметил он.

По словам эксперта, раньше власти проверяли дачников после жалоб от соседей, но теперь следить за участками будут и беспилотники.

Штрафы за выявленные ими нарушения начисляются автоматически и приходят по почте. За попытку сбить дрон назначается штраф в размере 40-50 тысяч рублей.

За борщевик на участке оштрафуют на 500 рублей, если дача в Подмосковье — на 5 тысяч рублей, предупредил юрист.

За незаконное использование дачи для предпринимательской деятельности назначается административный штраф в 5-10 тысяч рублей. Кроме того, владельцу будет начислен повышенный земельный налог.

Еще один повод для начисления штрафа — «неправильный» забор, заявил Паюшин. Высота ограждения не должна превышать 1,8 метра, также ограждение не должно препятствовать проникновению солнечного света на соседний участок. Если эти условия нарушены, штраф может составить 5 тысяч рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Только за сорняки граждан могут оштрафовать на 20-50 тысяч рублей, отметил он.

По словам эксперта, раньше власти проверяли дачников после жалоб от соседей, но теперь следить за участками будут и беспилотники.

Лодку раскачивают сами чиновники.

penzainform.ru писал(a):

За борщевик на участке оштрафуют на 500 рублей,
РФ является правопреемницей СССР , а значит государство юридически несет ответственность за эксперимент с распространением борщевика Сосновского.

Гость||

Уже не ка свой народ ободрать или тоже война виновата?

Гость||

Полный треш!штрафомания какая-то. Пукнуть- то на улице можно?

Гость||

Можно. Волочкова под ёлочкой справляет нужду,её не оштрафовали. Правда,соседи недовольны были.

Имя: Гость
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