Общество

В Пензенской области увеличилось число официальных пляжей

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В Пензенской области увеличилось число пляжей, в которых санкционировано купание. Список опубликовали во вторник, 9 августа, представители регионального ГУ МЧС.

К 38 зонам отдыха у воды, в которых уже можно было купаться, добавились две территории в Мокшанском районе: в Рамзае (пляж «Чистые пруды») и Парижской Коммуне.

Кроме того, в списке по-прежнему значатся утвержденные ранее водоемы:

- затон р. Старая Сура (г. Пенза, ГПЗ-24);

- водохранилище на р. Вяде (г. Пенза);

- озеро Красный Куст (СНТ «Искра-1», г. Пенза);

- пляж «Русеевский» (с. Засечное Пензенского района);

- пляж «Лазурный» (мкр. Спутник, Пензенский район);

- зона отдыха «Лесная» (г. Заречный);

- Смагин пруд (р. п. Башмаково);

- р. Вядя (п. Подлесный Бессоновского района);

- р. п. Беково;

- водохранилище Нечайка (с. Сяскино Белинского района);

- р. Юловка (с. Юлово Городищенского района);

- база отдыха «Белая гора» (Каменский район);

- Лапшовский пруд (с. Лапшово Камешкирского района);

- р. Колышлей (с. Сущевка Колышлейского района);

- с. Серман Никольского района;

- р. Сердоба Сердобского района;

- Богдановский пруд (мкр. Хутор, р. п. Тамала);

- левобережье р. Узы (р. п. Шемышейка);

- пруд Кавказ (с. Козловка Лопатинского района);

- Безымянный пруд (с. Малая Сердоба);

- с. Усть-Каремша Нижнеломовского района;

- база отдыха «Сосновка» (с. Сосновка Кузнецкого района);

- детский лагерь «Чайка» (Сердобский район);

- детский лагерь «Солнечная поляна» (Сердобский район);

- база отдыха «Лагуна» (с. Кряжим Кузнецкого района);

- река Выша (р. п. Земетчино);

- с. Шиловка (Наровчатский район);

- детский лагерь труда и отдыха «Вдохновение» (Сердобский район);

- Барский пруд (с. Бекетовка Иссинского района);

- с. Большой Вьяс (Лунинский район);

- Чертанский пруд (с. Неверкино);

- пруд Андреевская балка (с. Новая Толковка Пачелмского района);

- пляж «Шалаи» (с. Подгорное Пачелмского района);

- д. Артамас (Вадинский район);

- пляж на р. Сухой Липляй (с. Кошелевка Спасского района);

- Горский пруд (Сосновоборский район);

- база отдыха «Сосновый бор» (Кузнецкий район);

- Сурское водохранилище (ЛПУ «Березовая роща», Пензенский район).

Пензенцам напомнили: купание в необорудованных местах может быть опасно. Особенно велик риск трагедии при употреблении алкоголя.

По данным на 3 августа, с начала купального сезона в Пензенской области утонул 21 человек (в том числе трое несовершеннолетних).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А по факту самый огромный и прекрасный (но никак не оборудованный, к сожалению) это пляж на побережье Пензенского (Сурского) водохранилища со стороны Золотарёвки! Но областная власть и МЧС делают почему-то вид, что такого пляжа не существует. А, между прочим, по выходным там отдыхают без преувеличения тысячи человек.

Гость||

Как же это так - ни один из водоемов не признан пригодным и безопасным для купания, а пляжи открываются. Только загорать безопасно ?

Гость||

Что об этом бумает Водяной?

Гость||

Гость писал(a):

Что об этом бумает Водяной?
Он в воду глядит.

Гость||

Гость писал(a):

Как же это так - ни один из водоемов не признан пригодным и безопасным для купания
Вы дурачок?

Гость||

Всё в общем то понятно. Прошло половодье весеннее, грязь подняло. Потом вода цвела. Сейчас август, вода очистилась.

Гость||

на гпз кругом таблички "еупание запрещено" и писали недавно, что вода там не соответствует нормам, а тут вдруг все норм там , можно купаться, капец, вы уж опрелелитесь с враньем, чт бы не путаться,дурачье, тьфу!

Гость||

олень уж письнул в воду, а они очнулись, пляжи открывают, жесть просто

Гость||

Гость писал(a):

олень уж письнул в воду, а они очнулись, пляжи открывают, жесть просто
Вы дурачок?

Гость||

не ищи тут своих, все дурачки рядом с тобой в палате на лермонтова, успокойся уже

Гость||

Гость писал(a):

не ищи тут своих, все дурачки рядом с тобой в палате на лермонтова, успокойся уже
Олень тебя не обписил, когда в воду дул?

Гость||

Гость писал(a):

олень уж письнул в воду, а они
Он не просто письнул, он там сдох. Правда потом оказалось, что это собака, а не олень, но осадочек остался.

Гость||

Скачите мимо, господа.

Гость||

Гость писал(a):

Скачите мимо, господа
Ну вот дурачок опять не удержался.

Гость||

Скачи давай

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Имя: Гость
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