В Пензенской области увеличилось число официальных пляжей

В Пензенской области увеличилось число пляжей, в которых санкционировано купание. Список опубликовали во вторник, 9 августа, представители регионального ГУ МЧС.
К 38 зонам отдыха у воды, в которых уже можно было купаться, добавились две территории в Мокшанском районе: в Рамзае (пляж «Чистые пруды») и Парижской Коммуне.
Кроме того, в списке по-прежнему значатся утвержденные ранее водоемы:
- затон р. Старая Сура (г. Пенза, ГПЗ-24);
- водохранилище на р. Вяде (г. Пенза);
- озеро Красный Куст (СНТ «Искра-1», г. Пенза);
- пляж «Русеевский» (с. Засечное Пензенского района);
- пляж «Лазурный» (мкр. Спутник, Пензенский район);
- зона отдыха «Лесная» (г. Заречный);
- Смагин пруд (р. п. Башмаково);
- р. Вядя (п. Подлесный Бессоновского района);
- р. п. Беково;
- водохранилище Нечайка (с. Сяскино Белинского района);
- р. Юловка (с. Юлово Городищенского района);
- база отдыха «Белая гора» (Каменский район);
- Лапшовский пруд (с. Лапшово Камешкирского района);
- р. Колышлей (с. Сущевка Колышлейского района);
- с. Серман Никольского района;
- р. Сердоба Сердобского района;
- Богдановский пруд (мкр. Хутор, р. п. Тамала);
- левобережье р. Узы (р. п. Шемышейка);
- пруд Кавказ (с. Козловка Лопатинского района);
- Безымянный пруд (с. Малая Сердоба);
- с. Усть-Каремша Нижнеломовского района;
- база отдыха «Сосновка» (с. Сосновка Кузнецкого района);
- детский лагерь «Чайка» (Сердобский район);
- детский лагерь «Солнечная поляна» (Сердобский район);
- база отдыха «Лагуна» (с. Кряжим Кузнецкого района);
- река Выша (р. п. Земетчино);
- с. Шиловка (Наровчатский район);
- детский лагерь труда и отдыха «Вдохновение» (Сердобский район);
- Барский пруд (с. Бекетовка Иссинского района);
- с. Большой Вьяс (Лунинский район);
- Чертанский пруд (с. Неверкино);
- пруд Андреевская балка (с. Новая Толковка Пачелмского района);
- пляж «Шалаи» (с. Подгорное Пачелмского района);
- д. Артамас (Вадинский район);
- пляж на р. Сухой Липляй (с. Кошелевка Спасского района);
- Горский пруд (Сосновоборский район);
- база отдыха «Сосновый бор» (Кузнецкий район);
- Сурское водохранилище (ЛПУ «Березовая роща», Пензенский район).
Пензенцам напомнили: купание в необорудованных местах может быть опасно. Особенно велик риск трагедии при употреблении алкоголя.
По данным на 3 августа, с начала купального сезона в Пензенской области утонул 21 человек (в том числе трое несовершеннолетних).
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А по факту самый огромный и прекрасный (но никак не оборудованный, к сожалению) это пляж на побережье Пензенского (Сурского) водохранилища со стороны Золотарёвки! Но областная власть и МЧС делают почему-то вид, что такого пляжа не существует. А, между прочим, по выходным там отдыхают без преувеличения тысячи человек.