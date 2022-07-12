В МЧС еще раз перечислили официальные пляжи области

12.07.2022 | 14:59

По состоянию на понедельник, 11 июля, в Пензенской области действуют 38 официальных пляжей. Их перечень опубликовало главное региональное управление МЧС.

Зоны отдыха у воды организованы в следующих местах:

- затон р. Старая Сура (г. Пенза, ГПЗ-24);

- водохранилище на р. Вяде (г. Пенза);

- озеро Красный Куст (СНТ «Искра-1», г. Пенза);

- пляж «Русеевский» (с. Засечное Пензенского района);

- пляж «Лазурный» (мкр. Спутник, Пензенский район);

- зона отдыха «Лесная» (г. Заречный);

- Смагин пруд (р. п. Башмаково);

- р. Вядя (п. Подлесный Бессоновского района);

- р. п. Беково;

- водохранилище Нечайка (с. Сяскино Белинского района);

- р. Юловка (с. Юлово Городищенского района);

- база отдыха «Белая гора» (Каменский район);

- Лапшовский пруд (с. Лапшово Камешкирского района);

- р. Колышлей (с. Сущевка Колышлейского района);

- с. Серман Никольского района;

- р. Сердоба Сердобского района;

- Богдановский пруд (мкр. Хутор, р. п. Тамала);

- левобережье р. Узы (р. п. Шемышейка);

- пруд Кавказ (с. Козловка Лопатинского района);

- Безымянный пруд (с. Малая Сердоба);

- с. Усть-Каремша Нижнеломовского района;

- база отдыха «Сосновка» (с. Сосновка Кузнецкого района);

- детский лагерь «Чайка» (Сердобский район);

- детский лагерь «Солнечная поляна» (Сердобский район);

- база отдыха «Лагуна» (с. Кряжим Кузнецкого района);

- река Выша (р. п. Земетчино);

- с. Шиловка (Наровчатский район);

- детский лагерь труда и отдыха «Вдохновение» (Сердобский район);

- Барский пруд (с. Бекетовка Иссинского района);

- с. Большой Вьяс (Лунинский район);

- Чертанский пруд (с. Неверкино);

- пруд Андреевская балка (с. Новая Толковка Пачелмского района);

- пляж «Шалаи» (с. Подгорное Пачелмского района);

- д. Артамас (Вадинский район);

- пляж на р. Сухой Липляй (с. Кошелевка Спасского района);

- Горский пруд (Сосновоборский район);

- база отдыха «Сосновый бор» (Кузнецкий район);

- Сурское водохранилище (ЛПУ «Березовая роща», Пензенский район).

Спасатели неоднократно предупреждали: купание в необорудованных местах может привести к печальным последствиям. Особенно велик риск трагедии при употреблении алкоголя.

С начала купального сезона в Пензенской области на воде погибли 10 человек, в том числе три несовершеннолетних.