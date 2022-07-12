Недоступность курортов вызвала рост числа купальщиков на пляжах области

12.07.2022 | 12:17

В понедельник, 11 июля, в редакцию портала «ПензаИнформ» обратилась жительница Шемышейского района.

«В воскресенье на небольшом пруду в районе села Старое Демкино, где обычно бывают только рыбаки, творилось столпотворение. На крошечном пятачке - три старых деревянных грибка, навес и покосившаяся раздевалка без дверей. Там разместились человек 30-40 с детьми от младенцев до подростков. Несколько семей отдыхающих приехали на машинах. Кто-то катался на самодельном плоту, кто-то просто наслаждался прохладной водой, кто-то загорал. Но место это может быть опасным, особенно для ребятишек: под прогревшимся слоем воды - очень холодные слои», - рассказала она.

По мнению женщины, причиной такого скопления отдыхающих может быть невозможность для жителей Сурского края отдохнуть на российских или заграничных курортах.

Это мнение подтвердили на брифинге, состоявшемся в главном региональном управлении МЧС во вторник, 12 июля.

«Граждане, не имея возможности выезда в соседние области или за рубеж, находят прекрасные места в Пензенской области рядом с водой и отдыхают вблизи водоемов», - пояснил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Он отметил, что недостаточно прогревшаяся вода может стать причиной несчастья.

«Неделю назад температура воды не достигала 17 градусов. Прежде чем войти в воду, рекомендую всем соизмерить свои возможности», - посоветовал он.

Сергей Петрунин привел статистику прежних лет, согласно которой наибольшее количество несчастных случаев на воде, как правило, происходит на территории Пензы и Пензенского района.

Ранее опрос, проведенный в Telegram-канале сетевого издания «ПензаИнформ», показал, что порядка 80% респондентов проведут лето в родном регионе.