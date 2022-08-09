Общество

Для Кузнецка не нашлось фонтана за миллион рублей

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В Кузнецке отложат покупку нового фонтана для территории молодежного эстетического центра «Юность». Суммы, которую были готовы на это потратить, не хватит на проведение работ.

«Миллион не получится использовать на приобретение готового фонтана. Порядка десяти подрядчиков обзвонили. За такую сумму готовый под ключ фонтан не получится приобрести», - доложили главе местной администрации Сергею Златогорскому по время оперативного совещания в понедельник, 8 августа.

Во время благоустройства площади перед «Юностью» могут быть оставлены технологические разрывы в коммуникациях, чтобы подключить фонтан, когда на него появятся деньги.

«Тот фонтан, который в парке, стоил меньше 300 тысяч. А тут уже в миллион не укладываемся», - посетовал Златогорский.

Благоустройство территории молодежного эстетического центра «Юность» началось в мае. Возле памятника демонтировали верхний слой асфальтового покрытия и плитки, установили новые бордюры, заменили плитку и переделали освещение.

«Стоимость работ по благоустройству территории составит 6 млн 800 тыс. рублей», - сообщили тогда в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото pexels.com
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Гость||

за мильен это игрушечный что ли фонтан будет?

Гость||

деньги только на бордюры с плиткой есть, больше ни на что другое, заводик лепит, тьфу!

Гость||

Какой фонтан? Златогор зассыт всё с любовниками.

Гость||

Петушок,ты все кукарекаешь?

Гость||

Пока хахол у власти Кузнецк дерьмо

Гость||

Гость писал(a):

Петушок,ты все кукарекаешь?
Любовники следят за чатом.

Гость||

Гость писал(a):

за мильен это игрушечный что ли фонтан будет?
В таком его тостопопая жена даже не подмоется.

Гость||

Гость писал(a):

Петушок,ты все кукарекаешь?

Любовники следят за чатом.

Дырявый,мы тут за тобой больше следим,не обольщайся.

Имя: Гость
Комментарий:

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