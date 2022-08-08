Пензенцам посоветовали терпимее относиться к отсутствию горячей воды

08.08.2022 | 16:11

В Пензе износ тепловых сетей составляет 80%. Об этом сообщили в городской администрации.

Жительница областного центра Ирина К. написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» обращение. В нем она указала, что множество районов города осталось без горячей воды и когда вернут ресурс, неизвестно.

«Аварий нет, работы не ведутся, просто ресурсники отключили все без предупреждения и сроки подачи передвигают на все более отдаленные. Писала об этом уже в нескольких пабликах. В ответ получаю только отписки от администрации», - пожаловалась горожанка.

Представитель мэрии Пензы ответил Ирине, что тепловые сети сильно изношены, поэтому им требуется масштабная реконструкция, которая в настоящее время проводится.

«Наряду с этим специалисты готовят город к зиме, в активной фазе работы по гидравлическим испытаниям трубопроводов. К сожалению, устранение повреждений после них не всегда возможно без отключения потребителей. Из-за увеличения объема работ сроки, указанные в графике, могут изменяться», - говорится в ответе.

Представитель администрации посоветовал горожанам терпимее относиться к проводимым работам и раскопкам во дворах.

«Без этого невозможно качественно подготовить город к зиме», - отметил он.