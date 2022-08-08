Сетевое издание|18+|Понедельник|8 авг 2022|16:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцам посоветовали терпимее относиться к отсутствию горячей воды

Печать
Telegram

В Пензе износ тепловых сетей составляет 80%. Об этом сообщили в городской администрации.

Жительница областного центра Ирина К. написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» обращение. В нем она указала, что множество районов города осталось без горячей воды и когда вернут ресурс, неизвестно.

«Аварий нет, работы не ведутся, просто ресурсники отключили все без предупреждения и сроки подачи передвигают на все более отдаленные. Писала об этом уже в нескольких пабликах. В ответ получаю только отписки от администрации», - пожаловалась горожанка.

Представитель мэрии Пензы ответил Ирине, что тепловые сети сильно изношены, поэтому им требуется масштабная реконструкция, которая в настоящее время проводится.

«Наряду с этим специалисты готовят город к зиме, в активной фазе работы по гидравлическим испытаниям трубопроводов. К сожалению, устранение повреждений после них не всегда возможно без отключения потребителей. Из-за увеличения объема работ сроки, указанные в графике, могут изменяться», - говорится в ответе.

Представитель администрации посоветовал горожанам терпимее относиться к проводимым работам и раскопкам во дворах.

«Без этого невозможно качественно подготовить город к зиме», - отметил он.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Бхахахахахаха!! Ржу в голосину над вами!

Гость||

Терпите Буртасня.

Гость||

Я в воду глядел

Гость||

мудрецы..............терпимей, к снегу зимой неубираему терпимей, к дорогам херовым терпимей, але гараж, а если я комуналку не заплачу или налоги что то вы не будите терпимей или кредит просрочу, сразу плохая история, пени, штрафы, игра блин в одни ворота

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из-за увеличения объема работ сроки, указанные в графике, могут изменяться», - говорится в ответе.
Оплата за тот же объем выполненных работ осенью намного выше, чем летом? В СССРе так обычно объясняли своё головотяпство.

Гость||

Можно порекомендовать еще тренироваться жить без еды. Начать с одного дня в неделю. Потом постепенно увеличивать количество. И терпимее относиться к ситуации.

Гость||

Вот как пьянь сразу комментировать кинулась.

Гость||

А где дурачки с бойлерами? Ваш выход.

Гость||

Гость писал(a):

А где дурачки с бойлерами? Ваш выход.
Я давно уже с бойлером живу. Лепота. Хочу моюсь, хочу соседей кипятком заливаю.

Гость||

Гость писал(a):

Я давно уже с бойлером живу.
Ты его потрахиваешь?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Я давно уже с бойлером живу.

Ты его потрахиваешь?

Нет. Он его. Током.

Гость||

А что там раскопали около Транспортного колледжа?

Гость||

Гость писал(a):

Ты его потрахиваешь?
Он доставляет мне наслаждение

Гость||

А потом вам еще на субботник идти))))

Гость||

Поржал над статьёй. Пишите еще.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте