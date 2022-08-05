Общество

В Пензе вернули красоту и зрение ударенному бревном пациенту

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Врачи Пензенской областной больницы Бурденко успешно провели восстановительную операцию пациенту, получившему тяжелую травму.

На мужчину упало сорвавшееся бревно. От удара у него была повреждена челюсть и опустился глаз.

Пострадавшего прооперировали врачи-хирурги единственного в регионе центра челюстно-лицевой хирургии на базе Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Зачастую от приобретенных патологий у человека происходят серьезные нарушения жизненных функций: глотания, носового дыхания, жевания. Как правило, подобные нарушения сопровождаются нарушением эстетики лица, что однозначно приводит к потере жизненной активности человека и нарушению психики», - пояснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Марат Лебедев.

Пациенту пришлось провести несколько оперативных вмешательств с использованием специальных титановых пластин.

В результате у мужчины не только были полностью устранены косметические дефекты, но и пропало двоение в глазу и полностью восстановилось зрение, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фотоhealth.pnzreg.ru
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Гость||

супер! но это не даром, конечно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

От удара у него была повреждена челюсть и опустился глаз.
Понурил взгляд?

Гость||

А в Заречном ему бы молотком по башке стукнули.

Гость||

Красивый?

Гость||

Гость писал(a):

Понурил взгляд?
косит еловым взглядом

Гость||

соринку в глазу замечаем у других а у себя бревна не видим

Гость||

Лес воровал?

Гость||

Интересно, а что это вдруг озаботились медики, пациент приближенный к власти? Было дело, направляли меня в это отделение с осложнением после тяжелого удаления зуба, причем направляли из городской стоматологии. Ха, ну мягко скажем, далеко меня оттуда послали, почти на три буквы... Озвучили бы в теме стоимость операции и должность пациента, думаю, вопросы у многих сразу же отпали. Не будут там простых людей лечить, проверено на собственном опыте.

Гость||

Гость писал(a):

От удара у него была повреждена челюсть и опустился глаз
Похоже, где-то мужичок довыеживался и засветили ему в личико, а может со спецоперации привезли. Но проще сказать про бревно. Вы действительно думаете, что в этом отделении будут оказывать помощь простому работяге? Ну не смешите мои тапоньки.

Гость||

Дурачок хрюкает...

Гость||

Гость писал(a):

Похоже, где-то мужичок довыеживался
Гость писал(a):
Похоже, где-то мужичок довыеживался
у мужичка воспалился можжечек

Имя: Гость
Комментарий:

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