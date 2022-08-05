В Пензе вернули красоту и зрение ударенному бревном пациенту

05.08.2022 | 12:54

Врачи Пензенской областной больницы Бурденко успешно провели восстановительную операцию пациенту, получившему тяжелую травму.

На мужчину упало сорвавшееся бревно. От удара у него была повреждена челюсть и опустился глаз.

Пострадавшего прооперировали врачи-хирурги единственного в регионе центра челюстно-лицевой хирургии на базе Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Зачастую от приобретенных патологий у человека происходят серьезные нарушения жизненных функций: глотания, носового дыхания, жевания. Как правило, подобные нарушения сопровождаются нарушением эстетики лица, что однозначно приводит к потере жизненной активности человека и нарушению психики», - пояснил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Марат Лебедев.

Пациенту пришлось провести несколько оперативных вмешательств с использованием специальных титановых пластин.

В результате у мужчины не только были полностью устранены косметические дефекты, но и пропало двоение в глазу и полностью восстановилось зрение, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.