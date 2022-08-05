В Пензе поздравили сотрудников железнодорожной отрасли

05.08.2022 | 19:17

Этот праздник в России один из самых первых среди профессиональных. Его в стране начали отмечать еще в конце XIX века. В концертном зале Дома офицеров собрались те, кто имеет отношение к железной дороге. Например, пришедшие дамы уже много лет следят за тем, чтобы на путях не было аварий, ремонтируют и регулируют специальные электроприборы.

«Чтобы правильно и вовремя загорелись сигналы, перевелась стрелка на тот путь, куда нужно. У нас серьезная, ответственная работа», - рассказали женщины.

Геннадий Заплитный устроился на железную дорогу помощником машиниста в 21 год, сразу после окончания техникума. Хотел с детства управлять поездами. Получил не только профессиональный, но и хороший жизненный опыт от своих старших наставников.

«У помощников машиниста, у фронтовиков. То есть люди с закалкой были», - отметил заместитель начальника эксплуатационного локомотивного депо Пенза Геннадий Заплитный.

После такой школы легче дорасти до руководителя. Теперь Заплитый обучает инструкторов, а те, в свою очередь, машинистов.

«Если сравнить экономику нашей страны с человеческим организмом, то российские железные дороги - это кровеносная система. И мы прекрасно понимаем: как она работает, так и развивается организм и наша страна», - подчеркнул председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Лучшие сотрудники отрасли, проживающие в Пензенской области, были отмечены благодарственными письмами губернатора и Законодательного собрания.

Не обошлось на празднике без песен. Виновников торжества поздравили ведущие творческие коллективы города.